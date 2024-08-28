У Кіровській області дрон уразив ємність для зберігання нафтопродуктів

Губернатор Кіровської області заявив про нову атаку безпілотника

У Кіровській області Російської Федерації безпілотник атакував ємність для зберігання нафтопродуктів у місті Котельнич. Про це повідомив губернатор Олександр Соколов.

«Кілька хвилин тому здійснено приліт БпЛА в Котельнич. Безпілотник атакував ємність для зберігання нафтопродуктів. Жертв немає. Займання немає. Ситуація під контролем», – зазначив він.

Губернатор Кіровської області заявив про атаку безпілотника скріншот

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня у Росії після гучних вибухів спалахнула пожежа на нафтобазі в Кам'янському районі Ростовській області. За даними місцевих пабліків горять резервуари комбінату Росрезерва «Атлас», який розташований на відстані близько 160 кілометрів від лінії фронту.

Звуки потужних вибухів пролунали над областю приблизно о 02:45 ночі. Приблизно в цей час вибухи чули жителі Новошахтинська, Аксая та західної частини Ростова.

До слова, у Россошанському районі Воронезької області після атаки безпілотника виникла пожежа поблизу вибухонебезпечних об'єктів.