Гуманітарна ситуація на Курщині: ООН відреагувала на звернення України

Речник ООН Стефан Дюжаррік прокоментував запрошення українського МЗС

В ООН готові прибути на контрольовану Україною територію Курської області, але для цього потрібен дозвіл від Росії. Про це повідомляє Голос Америки.

За інформацією видання, речник ООН Стефан Дюжаррік прокоментував запрошення українського МЗС для представників ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста на підконтрольну Україні територію Курщини для «заходів гуманітарного реагування».

Зазначається, що у Червоному хресті на запрошення поки не відреагували.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ України звернулося до ООН із закликом долучитися до гуманітарного реагування в Курській області Росії. Як зазначили в МЗС, Україна, дотримуючись всіх норм і принципів міжнародного гуманітарного права та прав людини, здійснюючи ефективний контроль окремих районів курської області, неухильно дотримується взятих на себе міжнародних зобов’язань у сфері міжнародного гуманітарного права, зокрема щодо захисту цивільного населення під час ведення бойових дій.

За даними аналітиків DeepState, російські війська в селі Крем'яне на Курщині перебувають в оточенні ще з початку Курської операції. Попри повне оточення угруповання, періодично відбуваються спроби прорватися до них з боєкомплектом та продовольством.

Також Російська Федерація, за даними Financial Times, вже направила 38 тис. осіб, включаючи штурмові бригади, перекинуті з півдня України, щоб відбити наступ ЗСУ на Курщині, але контратака «все ще не була великомасштабною».