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Прем'єр Ізраїлю на Генасамаблеї ООН пригрозив Ірану ударом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Прем'єр Ізраїлю на Генасамаблеї ООН пригрозив Ірану ударом
Нетаньягу зазначив, що відколи ХАМАС вдерся до Ізраїлю, його країна бореться ще на шести фронтах
фото з відкритих джерел

Нетаньягу: «В Ірані немає місця, до якого б не дотягнулася довга рука Ізраїлю»

Якщо Іран атакує Ізраїль, то ЦАХАЛ завдасть удару у відповідь. Про це заявив прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН.

Нетаньягу зазначив, що відколи ХАМАС вдерся до Ізраїлю, його країна бореться ще на шести фронтах війни, яку було розпочато Іраном. Йдеться про «Хезболлу», яка атакує Ізраїль з території Лівану, єменських хуситів, воєнізованих шиїтських формувань Ірану, які діють на території Сирії та Іраку, а також про «палестинських терористів» на західному березі річки Йордан і самому Ірані.

«У мене є послання для тиранів з Тегерану. Якщо ви вдарите по нас, ми атакуємо вас. В Ірані немає місця, до якого б не дотягнулася довга рука Ізраїлю. І це стосується всього Близького Сходу», – додав глава ізраїльського уряду.

Прем’єр Ізраїлю наголосив, що ізраїльські військові дали відсіч терористам з неймовірною мужністю та самопожертвою.

Нагадаємо, ескалація конфлікту між Ліваном та Ізраїлем посилилася після того, як ізраїльська армія вдарила 30 липня по південному передмісті Бейрута в районі Харет Хрейк, внаслідок якого було повністю зруйновано житловий будинок. Загинуло семеро людей, включаючи високопоставленого командира «Хезболли» Фуада Шукра. У серпні лідер «Хезболли» Хасан Насралла заявив, що дії Ізраїлю «перейшли всі червоні лінії» і відповідь на подібну атаку буде здійснена найближчим часом. В Ізраїлі, своєю чергою, попередили, що будь-які дії агресії проти Ізраїлю можуть призвести до масштабних руйнівних наслідків для Лівану.

Як повідомлялося, Париж і Вашингтон незабаром представлять план щодо врегулювання ситуації в Лівані, який передбачає тимчасове припинення вогню на 21 день. Згодом глава ізраїльського МЗС Ісраель Кац відмовився від пропозиції.

До слова, «Хезболла» вперше за довгий час вирішила завдати ракетного удару по столиці Ізраїлю. Війська країни перехопили ракету, яка, за їх словами, летіла у напрямку житлового кварталу. Це перший випадок в історії, коли терористи угруповання «Хезболла» обстріляли Тель-Авів. На щастя, ракета була успішно перехоплена системою протиповітряної оборони ЦАХАЛ. Відразу після ракетної атаки пускову установку на півдні Лівану було знищено.

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Теги: прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу Ліван ХАМАС Ізраїль Іран

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