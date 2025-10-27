Чотири українки підкорили німецьку адаптацію шоу «Голос країни» (відео)

Наприкінці вересня стартував 15-й сезон телешоу The Voice of Germany, в якому беруть участь українки. В останніх епізодах вони вдало пройшли важливі тури проєкту

Українські виконавці, гурт Elba та Олена Слободиська (виступає під сценічним ім’ям Malena), перемогли у батлах на німецькій адаптації популярного телеформату The Voice (в Україні це «Голос країни»). До цього чотири українки підкорили німецьких зіркових тренерів на так званих «сліпих прослуховуваннях». «Главком» зібрав інформацію про українських учасниць.

Олена Слободиська у своїй візитівці перед першим відбірковим туром («сліпі прослуховування», коли тренери не бачать учасників, а лише чують) розповіла, що до 24 лютого 2022 року вона мала прекрасне життя в Україні, в неї було власне житло. Втім, після початку повномасштабної війни Олена з двома маленькими дітьми була змушена виїхати до Європи. Зараз Слободиська живе в Німеччині, викладає музику переважно дітям українських біженців та займається вокалом. Згідно з програмою конференції Voices from Ukraine 2023, Олена Слободиська була згадана як вокалістка, музикантка, аспірантка Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Слободиська впевнено пройшла перший етап – під час виступу до неї повернулись два тренерських крісла з чотирьох. Українка пішла до команди молодого виконавця Nico Santos. У наступному етапі, батлах, два учасники разом виконують композицію. Втім шоу залишає один з них. Олена виступила разом з Марком Шпице. Дует виконав рок версію хіта Abracadabra Леді Гаги. За результатами рішенням тренерів, до наступного етапу перейшла саме Олена Слободиська.

Гурт Elba складається з трьох українських музиканток: Олени Попадюк (вокал, Вінниця), Соломії Дишлюк (вокал, гітара, Львів) та Дар’ї Фоміної (флейта, сопілка, саксофон, Харків). У складі цього тріо вони поєднують народне звучання та сучасну подачу. Під час «сліпих прослуховувань» вони виконали українську веснянку «Вербова дощечка», і змусили всі чотири крісла тренерів повернутися. Після цього вони обрали команду Rea Garvey.

На етапі батлів Elba виступили проти Brunel Raherinandrasana. Вони виконали бронзову пісню Євробачення-2024 Teresa & Maria від Alyona Alyona та Jerry Heil, а також французьку композицію Mon Amour. За рішенням наставника обидва учасники (Elba та суперник) пройшли до наступного етапу. Гурт Elba став однією з помітних українських присутностей у цьому сезоні шоу.

П’ятнадцятий сезон шоу The Voice of Germany стартував 25 вересня 2025 року на німецькому телебаченні. У цьому сезоні суддівський склад включає Rea Garvey (ірландо-німецький музикант), виконавців Nico Santos, Shirin David і дует Michi & Smudo.

