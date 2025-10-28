Головна Світ Політика
Шатдаун у США: Сенат 13-й раз провалив проєкт щодо фінансування роботи уряду

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Шатдаун у США: Сенат 13-й раз провалив проєкт щодо фінансування роботи уряду
фото: АР

Демократи втринадцяте блокують законопроєкт про державне фінансування уряду

Демократи в Сенаті США втринадцяте заблокували законопроєкт, який був прийнятий Палатою представників і мав на меті відновлення роботи федерального уряду. Про це пише The Hill, передає «Главком».

Пропозиція передбачала фінансування уряду до 21 листопада, але була відхилена з результатом 54 голоси «за» і 45 «проти», тоді як для проходження потрібно було 60 голосів.

Лише троє сенаторів від Демократичної партії –  Джон Феттерман (Пенсильванія), Кетрін Кортез Масто (Невада) та Ангус Кінг (Мейн), який працює разом з демократами – проголосували на підтримку законопроєкту.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер наголосив на необхідності початку переговорів з республіканцями щодо продовження субсидій на медичне страхування, яке закінчується. За його словами, без вирішення цього питання уряд не зможе працювати в повному обсязі, оскільки важливі терміни для реєстрації на медичне страхування настають вже 1 листопада.

Своєю чергою лідер республіканців Джон Тун заявив, що республіканці готові обговорювати податкові пільги та питання медичного страхування лише після того, як демократи підтримають відкриття уряду.

Міністр фінансів США Скотт Бессент попередив, що до 15 листопада уряд може не мати достатньо коштів для виплат військовослужбовцям.

