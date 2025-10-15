Головна Світ Політика
У Німеччині депутати закликали зняти обмеження на експорт зброї до Ізраїлю

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

У серпні Німеччина призупинила експорт озброєнь, заборонивши постачання зброї, яку могли застосувати в Секторі Газа

Двоє провідних депутатів із правлячої коаліції канцлера Фрідріха Мерца закликали уряд Німеччини скасувати обмеження на експорт зброї до Ізраїлю після підписання мирної угоди між Ізраїлем і ХАМАС. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Як відомо, у серпні Німеччина частково призупинила експорт озброєнь, заборонивши постачання зброї, яка могла бути використана в Секторі Газа. Відтоді уряд не схвалив жодної нової експортної угоди.

Після припинення бойових дій та укладення мирної угоди депутати від ХДС/ХСС заявили про необхідність переглянути цю політику.

Очільник парламентської групи ХСС Олександр Хоффманн наголосив, що «санкції проти Ізраїлю слід зняти негайно».

Його підтримав представник ХДС Єнс Шпан, який зазначив, що остаточне рішення ухвалюватиме Федеральна рада безпеки – урядовий комітет, що визначає політику у сфері національної безпеки.

Раніше президент США Дональд Трамп в парламенті Ізраїлю заявив, що ХАМАС дотримається плану роззброєння. 

Перед початком виступу, відповідаючи на запитання журналістів, чи закінчилася війна, Трамп відповів «так». Він додав, що ХАМАС виконає план роззброєння.

Нагадаємо, у понеділок, 13 жовтня, літак президента США Дональда Трампа приземлився в ізраїльському аеропорту «Бен-Гурінон» на тлі звільнення перших семи заручників згідно з його планом врегулювання війни Ізраїлю і ХАМАС. Очікується, що Трамп виступить перед Кнесетом, а потім відправиться в єгипетський Шарм-ель-Шейх, де пройде саміт з врегулювання в Секторі Газа.

Зауважимо, 13 жовтня зранку ХАМАС передав сім заручників під опіку Червоного Хреста. Це перші заручники, звільнені в рамках угоди про припинення вогню. Інформації про стан заручників наразі немає.

Теги: озброєння Ізраїль ХАМАС Німеччина

