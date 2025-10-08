ХАМАС повідомив про обмін списками заручників з Ізраїлем

У єгипетському місті Шарм-еш-Шейх третій день тривають непрямі мирні переговори про завершення війни у Газі

ХАМАС заявив про те, що ізраїльські та палестинські перемовники обмінялися списками полонених і заручників, яких можуть звільнити у разі досягнення угоди про мир. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Про обмін списками полонених та заручників йдеться у розповсюдженій заяві палестинського ХАМАС щодо оновлення переговорів про мир у Газі. Заяву підписав високопоставлений представник ХАМАС Тахер аль-Нуну, який також «висловив оптимізм щодо перспектив домовленості».

Аль-Нуну підтвердив, що переговори зосереджені на «механізмах припинення війни, виведенні військ із сектора Гази та обміні полоненими». Варто зазначити, що звільнення решти ізраїльських заручників, утримуваних ХАМАС, і 1 950 палестинських в’язнів є ключовими пунктами мирного плану з 20 пунктів, запропонованого президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, представники ХАМАС прибули до Єгипту в понеділок, 6 жовтня, для переговорів з Ізраїлем. Переговори за посередництва США були зосереджені на припиненні дворічної війни в Газі і звільненні заручників згідно з 20-пунктним планом, запропонованим президентом США Дональдом Трампом.

Ізраїль, згідно з планом Трампа, вимагає роззброєння палестинського угруповання. ХАМАС наполягає, що це неможливо, доки Ізраїль не припинить окупацію та не буде створена Палестинська держава.

Раніше повідомлялося, що угруповання ХАМАС погодилося передати свою зброю органу під міжнародним наглядом. США надали ХАМАСу гарантії, що Ізраїль не відновить війну та виведе підрозділи Армії оборони Ізраїлю з сектору Гази.