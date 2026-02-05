30-річний комбриг впровадив новий підхід у веденні війни

Одним із головних правил бригади командира – це збереження життів військових

54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи впроваджує нові підходи у веденні війни та устрою полку. Про це розповів командир 54-ї бригади 30-річний Вадим Черній із позивним Несквік в інтервʼю «ТСН Тиждень», передає «Главком».

Вадим Черній розповів про одне з головних правил у його бригаді, яке має назву «правда має бути всюди». «По-перше, основне правило – це збереження життя людей. І введення загального поняття, як «правда має бути всюди». Безпосередньо при спілкуванні з особовим складом, при постановці задач, при доповідях старшому начальнику, при оцінці поля бою, при оцінці задачі, яку тобі ставить старший начальник», – пояснив комбриг.

Командир 54 бригади зауважив, що особовий склад, це найцінніше у військовій частині. Адже ці військові мають великий досвід у війні. Тому розвиток піхоти, є ще одним з підходів у війні, який пропагує військовий. «Він (особовий склад – «Главком») успішно виконує бойові задачі та ми маємо в окремих підрозділах ввести правило, що всі працюють на піхоту», – заявив Вадим Черній.

Також 30-річний командир розповів про розвиток потужної навчально-матеріальної бази та матеріально-технічного забезпечення. «Розвиваємо матеріально-технічне забезпечення на більший рівень, ніж є зараз. Дуже сильно зайнялися НРК (наземними роботизованими комплексами – «Главком»), у тому числі маємо дуже потужну роту. Вони залюбки виконують не лише логістичні, а й бойові завдання», – зауважив командир.

Ще одна реформа у 54 бригаді стосується розвитку інженерного напрямку. «У нас усі напрямки потужні і ми будемо їх розвивати, враховуючи досвід, спілкуючись з іншими військовими частинами, обмінюючись досвідом», – додав Вадим Черній.

Нагадаємо, як командир 429 окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко, розповів, що знищувати за місяць 50 тис. окупантів є великим викликом для ЗСУ. Однак це може вплинути на процес досягнення миру. Комаендир зауважив, що через нестачу особового складу Росія буде послаблювати захист на кордонах України.