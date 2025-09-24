Росіяни намагалися збити з курсу літак глави Міноборони Іспанії

Літак з міністеркою оборони Іспанії на борту прямував до авіабази у Литві

Під час прольоту над Калінінградом повітряне судно «зазнало спроби збиття з курсу за допомогою GPS»

Літак міністерки оборони Іспанії Маргарити Роблес, який прямував до Литви, зазнав несправності GPS під час польоту над Калінінградом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на El Mundo.

Зазначається, що літак A330, який належить Повітряно-космічним силам Іспанії, прямував до авіабази у Литві. Під час прольоту над Калінінградом він «зазнав спроби збиття з курсу за допомогою GPS».

Як наголосив командир борту, прийом, що має на меті дезорієнтувати пілотів, є досить поширеним під час комерційних і військових польотів над територією Калінінграда. Однак у випадку з військовим літаком, на якому летіла Роблес, спроба не вдалася, оскільки судно отримує інструкції від військового супутника.

Нагадаємо, Financial Times повідомляла, що літак із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн через збої в системі GPS був змушений 31 серпня приземлитися в аеропорту болгарського Пловдива, орієнтуючись за паперовими картами. ЄС підозрює Росію у причетності до глушіння сигналу.

Своєю чергою Кремль прокоментував інцидент із літаком президентки Єврокомісії. Речник Путіна Дмитро Пєсков заперечив, що Росія причетна до несправності навігаційної системи літака.

До слова, європейські країни, що мають кордон із Росією, вкотре повідомляють про глушіння GPS та зв'язку. У Балтійському морі за останній рік різко збільшилися перешкоди для супутникових навігаційних систем, зокрема GPS, що серйозно впливає на цивільну авіацію та інші критичні інфраструктури.