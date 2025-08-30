Журналіст збирав неймовірну колекцію 48 років і потрапив до Книги рекордів Гіннеса

Спадщина Сансуїта – не лише його величезна колекція, а й його роль наставника та захисника інтересів шанувальників «Зоряних війн» по всьому світу

Американець зібрав найбільшу колекцію символіки «Зоряних війн» у світі

Американець Стів Сансуїт, журналіст і колишній співробітник Lucasfilm, офіційно потрапив до Книги рекордів Гіннесса, ставши власником найбільшої колекції предметів, пов'язаних із культовою сагою «Зоряні війни». Його рекорд був зареєстрований після перевірки 93 260 експонатів. Про це пише «Главком» із посиланням на офіційну сторінку Книги рекордів Гіннесса.

Проте на цьому Стів не зупинився. На сьогодні його колекція налічує понад 500 тис. одиниць різноманітної символіки – від рідкісних фігурок та постерів до реквізиту та концепт-артів. Його зібрання зберігається в некомерційному музеї Rancho Obi-Wan у Північній Каліфорнії.

Інтерес до «Зоряних війн» у Сансуіта виник у 1977 році, коли він, будучи журналістом The Wall Street Journal, отримав буклет до першого фільму. Це захоплення з часом перетворилося на справу всього його життя.

З 1996 по 2011 рік він працював у Lucasfilm, де обіймав посади директора з управління контентом та керівника відділу зв’язків із фанатами. Завдяки своїй безмежній любові до саги, Стів став одним із найавторитетніших експертів у фан-спільноті. Він є автором або співавтором 18 книг, 16 з яких присвячені «Зоряним війнам», зокрема двом енциклопедіям.

За свій внесок у розвиток фанатської культури Стів Сансуіт у 2011 році був нагороджений престижною премією Inkpot Award. Головний редактор Книги рекордів Гіннесса Крейг Глендей назвав відвідування музею Rancho Obi-Wan одним з найкращих моментів своєї кар'єри.

Спадщина Сансуіта – це не лише його величезна колекція, а й його роль наставника для мільйонів шанувальників «Зоряних війн» по всьому світу.

