Міністр оборони Великої Британії прибув із візитом в Україну

Шмигаль: Готуємо важливі двосторонні рішення, які посилять обороноздатність наших країн

До України прибув міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.

«Радий вітати в Україні Міністра оборони Великої Британії Джона Гілі. Скоординуємо під час зустрічі основні питання наступного засідання у форматі «Рамштайн», що відбудеться в Лондоні, та спільні оборонні проєкти», – йдеться у заяві міністра оборони.

Шмигаль додав: «Готуємо важливі двосторонні рішення, які посилять обороноздатність наших країн».

Також до Києва прибула місія Міжнародного валютного фонду для проведення зустрічей з представниками української влади. Команда МВФ приїхала до столиці пізно ввечері 2 вересня, а ранок 3 вересня провела у бомбосховищі через повітряну тривогу.