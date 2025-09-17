Трамп декілька разів порушив королівський етикет під час візиту до Британії

Американський президент торкався короля без дозволу, а також випередив його під час спільної прогулянки

Президент США Дональд Трамп під час візиту до Британії кілька разів поплескав по спині короля Чарльза ІІІ. Згідно з королівським етикетом, фізичні контакти вважаються порушенням та є формою неповаги. Про це повідомляє «Главком».

Один із випадків стався перед початком військової церемонії у Віндзорському замку, де Трамп поплескав монарха по спині під час підйому на поміст. Крім того, Дональд Трамп випередив короля Чарльза на кілька кроків під час огляду почесної варти у Віндзорському замку.

Як пише CNN, подібний інцидент трапився у 2019 році під час першого державного візиту Трампа до Великої Британії. Тоді він випередив на кілька кроків королеву Єлизавету під час огляду почесної варти. Після цього палац заявив, що інцидент не був порушенням протоколу. Не було порушенням і те, що під час тосту на бенкеті президент США поставив руку на плече монархині.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія прибули до Великої Британії. Літак Air Force One приземлився в аеропорту Станстед, де його зустрічали міністр закордонних справ Іветт Купер та посол США Воррен Стівенс.

Американський лідер обігнав британського короля та йшов разом із гвардійцем фото: Reuters

Президент США та перша леді зустрілися з королем Чарльзом III та королевою Каміллою. Перед цим принц та принцеса Уельські Вільям та Кетрін зустріли подружжя у Віндзорі, де відправились до Віндзорського замку – однієї з резиденцій короля Великої Британії.

Раніше повідомлялось, що королева Камілла захворіла, та не зможе бути присутньою під час візиту президента Трампа. Та Букінгемський палац підтвердив, що королева достатньо одужала та прийме президента та першу леді США.

До слова, активісти британської ініціативи «Усі ненавидять Ілона» продовжили свої акції проти президента США Дональда Трампа на тлі його візиту до Великої Британії. Вони розгорнули банер з зображенням Джеффрі Епштейна на сходах Віндзорського замку, щоб «зіпсувати візит Трампа».