Губернатор Флориди підтримав скасування вакцинальних вимог: що це означає для США

Флорида планує скасувати обов'язкові щеплення, зокрема для школярів

Штат Флорида планує стати першим у США, який скасує всі вимоги до вакцинації, зокрема для відвідування шкіл. Ця пропозиція, оголошена головним хірургом штату Джозефом А. Ладапо, вже спричинила сильну політичну та медичну суперечку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

Джозеф А. Ладапо заявив, що примус до щеплення «є неправильним і просочений зневагою та рабством». Його підтримав губернатор-республіканець Рон Десантіс, хоча він і визнав, що скасування вимог потребуватиме схвалення законодавців.

Цей крок Флориди став частиною ширшої політичної дискусії, яка розділяє «червоні» та «сині» штати. У відповідь на це демократичні штати, такі як Каліфорнія, Орегон і Вашингтон, оголосили про створення альянсу, щоб координувати власні правила та зберегти доступ до вакцин.

Експерти з громадського здоров'я різко розкритикували цю ініціативу. Професор громадського здоров'я Колумбійського університету Джеймс Колгроув назвав цей розвиток подій «катастрофічним».

«Будь-хто, хто знає щось про громадське здоров’я, бачить, що це катастрофа», – сказав він.

Кандидат у губернатори Флориди Девід Джоллі закликав звільнити головного хірурга, заявивши, що його пропозиція «підриває громадське здоров’я штату».

За чинним законодавством Флориди, школярі повинні бути вакциновані проти кору, поліомієліту, дифтерії та інших небезпечних хвороб, хоча й існують винятки.

Згідно з опитуванням медичної організації KFF, проведеним у січні 2025 року, 83% американців вважають, що державні школи повинні вимагати певні щеплення від учнів. Ця думка підтримується більшістю як демократів (93%), так і республіканців (75%).

Рішення Флориди також узгоджується з позицією Дональда Трампа та міністра охорони здоров'я Роберта Ф. Кеннеді-молодшого, відомого своїми антивакцинаторськими заявами, хоча він сам вакцинував власних дітей. Закони про обов’язкові щеплення в школах у США існують із 1850-х років.

