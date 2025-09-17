Король Чарльз згадав про мир в Україні під час своєї промови

Трамп ствердно кивав головою, підтримуючи позицію Великої Британії

Король Великої Британії Чарльз ІІІ під час банкетної процесії у залі Святого Георгія у Віндзорському замку зробив важливу заяву щодо підтримки України. Про це пише «Главком» з посиланням на Sky News.

«Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми з союзниками єдині у підтримці України, щоб стримати агресію та зберегти мир», –заявив король.

Під час виступу президент США Дональд Трамп ствердно кивав головою, підтримуючи позицію Великої Британії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп прибули до Великої Британії з державним візитом. У перший день візиту, 17 вересня, їх прийняли король Чарльз III та королева Камілла.

До слова, не обійшлося і без курйозів під час візиту, Дональд Трамп поплескав по спині короля Чарльза ІІІ. Згідно з королівським етикетом, фізичні контакти вважаються порушенням та є формою неповаги.

Крім того, Дональд Трамп випередив короля Чарльза на кілька кроків під час огляду почесної варти у Віндзорському замку.