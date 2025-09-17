Головна Світ Політика
search button user button menu button

Король Чарльз згадав про мир в Україні під час своєї промови

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Король Чарльз згадав про мир в Україні під час своєї промови
фото: Reuters

Трамп ствердно кивав головою, підтримуючи позицію Великої Британії

Король Великої Британії Чарльз ІІІ під час банкетної процесії у залі Святого Георгія у Віндзорському замку зробив важливу заяву щодо підтримки України. Про це пише «Главком» з посиланням на Sky News.

«Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми з союзниками єдині у підтримці України, щоб стримати агресію та зберегти мир», –заявив король.

Під час виступу президент США Дональд Трамп ствердно кивав головою, підтримуючи позицію Великої Британії. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп прибули до Великої Британії з державним візитом. У перший день візиту, 17 вересня, їх прийняли король Чарльз III та королева Камілла.

До слова, не обійшлося і без курйозів під час візиту, Дональд Трамп поплескав по спині короля Чарльза ІІІ. Згідно з королівським етикетом, фізичні контакти вважаються порушенням та є формою неповаги. 

Крім того, Дональд Трамп випередив короля Чарльза на кілька кроків під час огляду почесної варти у Віндзорському замку.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Велика Британія перша леді король Король Чарльз III

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп розкритикував медіа та демократів
«Зазнають краху». Трамп накинувся на ЗМІ та демократів через Росію
18 серпня, 17:24
Президент США та російський диктатор провели розмову за підсумками вчорашніх переговорів
Трамп відмовився від зустрічі з Путіним у Москві – NYT
19 серпня, 19:42
Трамп та Зеленський домовилися працювати над обмінами полоненими
Україна та США домовилися про співпрацю щодо обміну полоненими
19 серпня, 06:39
Під санкції потрапили киргизький Capital Bank та його директор Кантемір Чалбаєв
Британія вдарила санкціями по Киргизстану за допомогу Росії
20 серпня, 20:07
Обшук відбувся після нових публічних заяв Болтона у бік президента США
Трамп відреагував на обшуки у свого ексрадника з нацбезпеки
22 серпня, 19:53
Згідно з документом, будівлі мають надихати американців, бути впізнаваними і відображати гідність США
Трамп наказав будувати урядові будівлі США в класичному стилі
29 серпня, 10:28
Герцогиня була великою шанувальницею музики та підтримувала численні благодійні організації
Померла герцогиня Кентська Кетрін, найстаріша у британській королівській родині
5 вересня, 15:23
Маск заявив, що його запросили на саміт
Маска вперше після сварки з Трампом запрошено до Білого дому
5 вересня, 07:16
Він зазначив, що цей крок є логічним продовженням нещодавньої операції, проведеної у Вашингтоні
Трамп анонсував введення Національної гвардії до Мемфіса
Вчора, 03:10

Політика

Король Чарльз згадав про мир в Україні під час своєї промови
Король Чарльз згадав про мир в Україні під час своєї промови
Трамп декілька разів порушив королівський етикет під час візиту до Британії
Трамп декілька разів порушив королівський етикет під час візиту до Британії
Литва затримала російських агентів, які організовували теракти в Європі
Литва затримала російських агентів, які організовували теракти в Європі
Байден зазнає фінансових труднощів і веде скромне життя – WSJ
Байден зазнає фінансових труднощів і веде скромне життя – WSJ
У США розкрито мотив убивства активіста Чарлі Кірка
У США розкрито мотив убивства активіста Чарлі Кірка
Один з найдавніших соратників Путіна йде у відставку – російські ЗМІ
Один з найдавніших соратників Путіна йде у відставку – російські ЗМІ

Новини

Зеленський наступного тижня полетить у США
Сьогодні, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
Вчора, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
15 вересня, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
15 вересня, 06:01

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua