Трамп зірвав домовленості з Іраном через пости в соцмережах: деталі

Публічні заяви президента США спровокували жорстку реакцію Тегерана та поставили переговори під загрозу зриву

Президент США Дональд Трамп опинився в центрі критики після того, як його публічні заяви, за даними джерел, ускладнили переговори з Іраном щодо завершення семитижневого конфлікту. Про це повідомляє «Главком» з посилпнням на телеканал CNN.

Напередодні вихідних сторони демонстрували готовність наблизитися до домовленості про припинення бойових дій. Однак ситуація різко змінилася після того, як Трамп почав озвучувати деталі переговорів публічно, заявляючи, що Іран нібито погодився на низку ключових умов.

Іранські представники відкинули ці заяви, наголосивши, що значна частина питань залишається неузгодженою. У Тегерані також дали зрозуміти, що не готуються до нового раунду переговорів, що знизило очікування швидкого прогресу.

За інформацією джерел, усередині адміністрації США визнають: активність президента в медіа могла негативно вплинути на переговорний процес. Іранська сторона сприйняла такі дії як спробу тиску і не хоче виглядати слабкою перед внутрішньою аудиторією.

Додатковою складністю залишаються можливі протиріччя між учасниками переговорів і силовими структурами Ірану. Це ставить під сумнів, хто саме зможе затвердити фінальні домовленості.

На тлі напруженості стався інцидент в Оманській затоці, де американські військові зупинили іранське судно. Це посилило недовіру між сторонами та поставило під сумнів перспективи збереження перемир’я.

Сторони продовжують обговорювати умови, зокрема обмеження ядерної програми Ірану та можливе зняття санкцій. Водночас ключові розбіжності зберігаються, а подальший розвиток переговорів залишається невизначеним.

