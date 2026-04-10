CNN: Трамп може втратити свого найкращого друга в Європі

Аліна Самойленко
Віктор Орбан та Дональд Трамп у Білому домі
фото: The White house/Facebook

Незважаючи на підтримку Дональда Трампа, прем'єр-міністр Угорщини стикається з найсильнішим виборчим викликом за 16 років свого перебування при владі

Візит віцепрезидента США Джей Ді Венса до Будапешта напередодні парламентських виборів, що відбудуться цієї неділі, 12 квітня, підкреслив стратегічну роль Угорщини для адміністрації Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

За 16 років при владі Віктор Орбан створив систему «інформаційної автократії», яку рух MAGA розглядає як інтелектуальний та інституційний центр для майбутньої «трампівської революції» в Європі. Будапешт фактично став штаб-квартирою для американських правих консерваторів, пропонуючи модель боротьби з імміграцією, ліберальними цінностями та екологічним порядком денним.

Натомість Віктор Орбан отримує від Вашингтона не лише ідеологічне визнання, а й конкретні економічні пільги, як-от річне звільнення від санкцій на купівлю російської нафти. Однак поточні вибори стали найважчим викликом для прем'єра: опозиційна партія «Тиса», очолювана колишнім соратником режиму Петером Мадьяром, впевнено лідирує в опитуваннях. Останні дані свідчать про значний відрив опозиції (до 13-18%), що дає Мадьяру реальний шанс не просто перемогти, а й отримати більшість у парламенті, зосередившись на питаннях корупції та добробуту замість глобальних ідеологічних воєн.

Поразка Орбана може стати серйозним ударом по амбіціях адміністрації Трампа інтернаціоналізувати свій рух. Якщо «символ сили» правих популістів програє, це підірве впевненість подібних рухів по всій Європі та продемонструє стійкість демократичних інститутів. Хоча створена Орбаном мережа аналітичних центрів та медіа продовжуватиме працювати, втрата державної підтримки неминуче послабить її вплив, перетворюючи Будапешт з «моделі майбутнього» на застереження про межі популістської влади.

Як відомо, лідер угорської опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр побачив позитивний сигнал у виступі віцепрезидента США Джей Ді Венса під час його візиту до Будапешта, хоча той прибув для підтримки чинного прем’єра Віктор Орбан. 

Мадяр звернув увагу на заяву Венса про те, що Сполучені Штати співпрацюватимуть із будь-яким новим прем’єр-міністром Угорщини.

Нагадаємо, візит Венса до Будапешта відбувся 7 квітня і супроводжувався відкритою підтримкою Орбана. У своєму виступі він звинуватив Євросоюз у втручанні у вибори в Угорщині, позитивно оцінив позицію угорського прем’єра щодо війни Росії проти України та назвав його лідерство «взірцем для Європи».

