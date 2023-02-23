Глава МЗС Угорщини шокував заявою про мир

Проросійський міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у товариських відносинах із Путіним: ба більше, навіть має орден дружби від президента РФ

Сійярто видав «формулу» завершення війни, але забув згадати про участь у діалозі України

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що для припинення війни Росії проти України лідери РФ та США мають поговорити один з одним. Про це повідомляє видання Magyar Hirlap.

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Дипломат фактично повторив кремлівський наратив про те, що Росія нібито воює із Америкою, а не з Україною. Так само він намагався аргументувати необхідність такого діалогу загрозами через ядерне озброєння та енергетику.

За словами Сійярто, заклики, що попереджають про небезпеку ядерної катастрофи, є доказом правильності угорського аргументу про те, що припинення вогню та мирні переговори в Україні необхідні якнайшвидше.

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Також він згадав нещодавні виступи президента США Джо Байдена у Варшаві та диктатора РФ Володимира Путіна у Москві й видав несподіваний варіант досягнення миру в Україні.

«Ця війна має закінчитися негайно. Якщо не буде негайного припинення вогню та негайного початку мирних переговорів, це може стати величезною проблемою. Було б чудово, якби американці та росіяни нарешті поговорили один з одним і зробили все можливе, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше», – заявив глава МЗС Угорщини.

Раніше повідомлялося, що Сійярто вчергове відзначився скандальною заявою щодо України. Угорський дипломат заявив про «концентровані напади на угорців та антиугорські дії» в Україні.

Крім того, нещодавно глава МЗС Угорщини приїхав до Мінська. Там він говорив про мир в Україні.

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Нагадаємо, напередодні президент Угорщини заявив, що буде підтримувати економічні відносини з Росією й надалі – продовження санкцій ЄС проти Росії: Орбан виступив з новими погрозами.

До слова, Угорщина взагалі не планує відмовлятися від російського палива, навпаки – вона поглиблює свою залежність від «Росатома»: Угорщина накладе вето на можливі санкції ЄС проти ядерної енергетики РФ.

Як відомо, Угорщина нині створює значні проблеми для ЄС. Влада держави зробила кілька абсолютно диких кроків по відношенню до України: що не так з Орбаном та Угорщиною?

Зауважимо, Угорщина намагається заблокувати санкції проти російських олігархів.