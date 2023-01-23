Українські воїни вразили ворожий катер при спробі висадки диверсантів

ДРГ намагалися висадитися на один з так званих Потемкінських островів на Дніпрі

Оперативне командування «Південь» повідомило деталі про знищений катер РФ, який знищили українські воїни.

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Зазначається, що цей катер окупанти собі привласнили.

«При спробі ворожої ДРГ висадитися на один з так званих Потемкінських островів на Дніпрі, Сили оборони вразили легкомоторний цивільний катер, який окупанти привласнили і облаштували для військових цілей. Окупанти ніяк не втямлять, що все, що вони облаштують під «руський воєнний корабль» українські бійці відправлять єдиним відомим всім курсом», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 121 480 росіян. За минулу добу українські воїни «демілітаризували» 720 окупантів.

До слова, триває 334-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог вів безуспішні наступальні дії на Лиманському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Продовжує наступальні дії на Бахмутському напрямку. На інших напрямках – веде оборону.