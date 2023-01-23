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Українські воїни вразили ворожий катер при спробі висадки диверсантів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Українські воїни вразили ворожий катер при спробі висадки диверсантів
фото ілюстративне

ДРГ намагалися висадитися на один з так званих Потемкінських островів на Дніпрі

Оперативне командування «Південь» повідомило деталі про знищений катер РФ, який знищили українські воїни.

Зазначається, що цей катер окупанти собі привласнили.

«При спробі ворожої ДРГ висадитися на один з так званих Потемкінських островів на Дніпрі, Сили оборони вразили легкомоторний цивільний катер, який окупанти привласнили і облаштували для військових цілей. Окупанти ніяк не втямлять, що все, що вони облаштують під «руський воєнний корабль» українські бійці відправлять єдиним відомим всім курсом», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 121 480 росіян. За минулу добу українські воїни «демілітаризували» 720 окупантів.

До слова,  триває 334-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог вів безуспішні наступальні дії на Лиманському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Продовжує наступальні дії на Бахмутському напрямку. На інших напрямках – веде оборону.

Теги: ЗСУ війна окупанти росія

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