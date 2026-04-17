Головна Світ Політика
search button user button menu button

Яку роль у світовій політиці грає зять Трампа? Аналіз The Atlantic

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: AP

Постає питання: наразі зять президента виконує державні справи чи переслідує власні приватні інтереси?

У політичних колах Вашингтона зятя Дональда Трампа, Джареда Кушнера, дедалі частіше називають «тіньовим дипломатом», оскільки він продовжує відігравати ключову роль у зовнішній політиці США, поєднуючи це з управлінням багатомільярдним бізнесом. Про це пише «Главком» із посиланням на The Atlantic.

Попри обіцянки залишити Білий дім, за останні 14 місяців він став фактично незамінною фігурою у переговорах із лідерами України, Ізраїлю, Саудівської Аравії та Росії. Кушнер бере участь у стратегічних зустрічах по всьому світу як «приватний волонтер», що дозволяє йому уникати обов’язкового декларування доходів та перевірок на конфлікт інтересів, які є неминучими для офіційних державних службовців.

Адміністрація президента пояснює такий статус Кушнера його особистою готовністю допомагати у вирішенні складних міжнародних проблем без отримання зарплати. Проте юристи та правозахисники висловлюють гостру критику, оскільки його інвестиційна компанія Affinity Partners управляє величезними сумами, значна частина яких походить від саудівського державного фонду під керівництвом кронпринца Мухаммеда бін Салмана. Сам Кушнер не вбачає в цьому порушень, вважаючи свої міжнародні зв’язки та довірчі стосунки з іноземними елітами цінним досвідом, який лише сприяє укладенню важливих угод, зокрема щодо безпеки на Близькому Сході.

Така ситуація створює прецедент, коли зовнішню політику наддержави формує людина, офіційно не підзвітна жодному наглядовому органу. Поки демократи закидають Трампу свідомий параліч системи етичного контролю через звільнення незалежних інспекторів, роль Кушнера продовжує розширюватися. Критики зазначають, що його діяльність повністю дублює роботу офіційних спецпосланців, але відсутність прозорості у фінансах ставить під сумнів, чиї саме інтереси – державні чи приватні бізнесові – стоять на першому місці під час його міжнародних візитів.

Як відомо, спеціальний представник США Стів Віткофф та зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер підтвердили свій візит до України, однак точної дати їхнього приїду поки не визначено. Про це розповів президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

«Ми не отримали підтвердження, коли саме вони приїдуть, вони сказали мені, ще на початку квітня, коли я мав з ними розмову по відеозв'язку, вся моя команда, ми з ними розмовляли. Це була позитивна розмова, і вони підтвердили, що приїдуть», – сказав глава держави.

Теги: Дональд Трамп США Джаред Кушнер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua