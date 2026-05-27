Британія і Польща готують новий оборонний союз проти РФ

Новий договір стане черговим кроком Лондона з відновлення відносин з європейськими країнами після Brexit

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Угода передбачає посилення охорони кордонів, боротьбу з організованою злочинністю, а також поглиблення співпраці в оборонній сфері

Лондон і Варшава підписали нову угоду з безпеки, яка передбачає розширення військового співробітництва, розвиток систем ППО і спільну боротьбу з кібератаками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як зазначається, Велика Британія і Польща уклали угоду у сфері оборони і безпеки. Документ підписали прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і глава британського уряду Кір Стармер під час зустрічі в Лондоні. Основною метою договору стане протидія сучасним загрозам, включно з діями з боку дедалі агресивнішої Росії.

Британський уряд повідомив, що угода передбачає посилення охорони кордонів, боротьбу з організованою злочинністю, а також поглиблення співпраці в оборонній сфері з Європейським Союзом. Новий договір стане черговим кроком Лондона з відновлення відносин з європейськими країнами після Brexit. Раніше Велика Британія вже уклала подібні угоди з Францією та Німеччиною.

Крім того, ініціатива збіглася із закликами президента США Дональда Трампа до європейських держав активніше брати участь у гарантуванні безпеки континенту і брати на себе більше відповідальності в питаннях оборони.

Перед поїздкою в Лондон Дональд Туск заявив, що Варшава і Лондон розглядають Росію як стратегічну загрозу. За його словами, сторони мають намір обговорити зростання гібридних атак, кіберзагроз і випадків шпигунства.

Кір Стармер наголосив, що нинішня ситуація в Європі вимагає тіснішого партнерства між союзниками. Він назвав новий договір найзначнішим кроком в оборонних відносинах двох країн за останнє покоління.

Лондон заявив, що угода дасть змогу об'єднати промисловий і технологічний потенціал держав для створення озброєння нового покоління. Йдеться, зокрема, про посилення систем протиповітряної та протиракетної оборони.

Окремий блок документа буде присвячений кібербезпеці. Польща вважає себе однією з головних цілей російських кібератак, дезінформації та розвідувальної діяльності, оскільки саме через її територію проходить значна частина військової допомоги Україні. Після заяв адміністрації Трампа про необхідність посилення європейської оборони країни Європи активізували переговори про нові угоди у сфері безпеки.

Раніше Велика Британія і Франція домовилися про розширення співпраці, включно із взаємодією у сфері ядерного стримування. Також уряд Стармера підписав угоду про тісніші відносини з Німеччиною. Зі свого боку Польща 2025 року уклала оборонний договір із Францією і продовжує роботу над аналогічною угодою з Німеччиною.

До слова, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що наразі Росія не здатна провести великий наступ проти країн НАТО.