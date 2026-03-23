Куба заявила про готовність до війни зі США

У США заявляють, що не готуються до військового вторгнення на острів

Гавана і Вашингтон розпочали переговори після запровадження США нафтової блокади

Куба заявила про готовність до можливого військового протистояння зі США на тлі загострення риторики Вашингтона та нафтової блокади. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Куби Карлос Фернандес де Коссіо, повідомляє «Главком».

«Наша країна історично була готова до мобілізації як нація в цілому для військової агресії... Ми не вважаємо це чимось ймовірним, але було б наївно з нашого боку, якби ми не готувалися», – сказав він.

За словами дипломата, Куба не бачить підстав для військового конфлікту зі США. «Ми не бачимо, чому це мало б статися, і ми не знаходимо жодного виправдання», – додав де Коссіо.

Заява пролунала на тлі посилення риторики президента США Дональда Трампа, який раніше заявив, що очікує «мати честь» захопити Кубу.

Водночас Гавана і Вашингтон розпочали переговори після запровадження США нафтової блокади, яка поглиблює економічну кризу в країні.

У МЗС Куби також наголосили, що зміна влади в країні не є предметом переговорів зі США. «Зміна режиму абсолютно виключена», – підкреслив де Коссіо.

Водночас у США заявляють, що не готуються до військового вторгнення на острів.

Як повідомлялось, адміністрація президента США Дональда Трампа намагається переконати лідера Куби Мігеля Діаса-Канеля добровільно залишити посаду на тлі переговорів між Вашингтоном і Гаваною щодо майбутнього острова.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає варіант переходу Куби під контроль Сполучених Штатів. Під час виступу у Білому домі він зазначив, що Вашингтон володіє достатніми важелями впливу, щоб змінити політичну ситуацію на острові.

Тоді президент Куби Мігель Діас-Канель виступив із різкою заявою, попередивши Вашингтон про готовність народу до жорсткої відсічі будь-якій зовнішній агресії.