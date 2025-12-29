Головна Країна Політика
Глава держави пояснив, чому мирна угода неможлива без референдуму

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Глава держави пояснив, чому мирна угода неможлива без референдуму
Президент наголосив, що важливо не коли закінчиться війна, а як це відбудеться
фото: Офіс президента

Зеленський зазначив, що важливо, аби українці, які найбільше постраждали від війни, були задоволені форматом мирної угоди

Аби український народ прийняв мирну угоду, потрібен референдум, адже він засвідчить його волевиявлення. Про це розповів глава держави Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє «Главком».

Президент зазначив, що Російська Федерація не хоче припинення вогню, однак Сполучені Штати працюють над цим питання.

«Вчора ми говорили про це з європейськими лідерами. І дуже класно мене підтримала Джорджа Мелоні. І вона сказала: «Дивіться, найголовніше навіть не коли закінчиться ця війна, хоча ми хочемо всі, щоб вона вже завершилась, а важливо, як вона завершиться. Дуже важливо, щоб це було волевиявлення українського народу. Щоб українська нація прийняла цей мир, щоб українська нація підтримала цей план», – каже він.

Як наголосив Зеленський, українці, які постраждали більш за всіх в цій війні, повинні бути щасливими від закінчення цієї війни і від формату цієї угоди. За його словами, «це і є про справедливий мир».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пояснив, що будь-який референдум щодо потенційних територіальних або економічних змін має бути легітимним і відбуватися за умов безпеки. Інакше він загрожує розколом держави та погіршенням суспільної довіри до процесу.

Територіальні питання та створення вільних економічних зон в Україні можуть бути вирішені лише через легітимний референдум, попередив президент Володимир Зеленський. За його словами, референдум повинен відбуватися на підконтрольних Україні територіях, де забезпечена безпека, та тривати мінімум 60 днів.

До слова, глава держави пояснив, що без отримання Україною дієвих гарантій безпеки завершення воєнного стану неможливе.

Теги: референдум Володимир Зеленський перемир'я переговори

