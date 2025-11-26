ЄС остаточно затвердив нові правила позбавлення безвізу для третіх країн

Нові правильна набудуть чинності у грудні цього року

Європейський парламент відбулося підписання акта, який передбачає оновлення механізму ЄС щодо призупинення безвізового режиму для громадян третіх країн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на кореспондента «Радіо Свободи» Рікарда Джозвяка.

Нові правила позбавлення безвізу з ЄС набудуть чинності на двадцятий день після церемонії підписання. Після цього ЄС зможе позбавити безвізового режиму країну, яка не дотримуватиметься візової політики ЄС. Також скасування безвізу буде можливе у випадку погіршення відносин ЄС з будь-якою країною, наприклад, у разі порушень прав людини.

Регламент також спрощує запуск механізму призупинення. Термін первинного призупинення безвізового режиму буде збільшений до 12 місяців (з девʼяти місяців, який існує зараз). Цей первинний термін може бути продовжений ще на 24 місяці (замість 18 місяців).

Нагадаємо, Рада Євросоюзу затвердила посилення механізму призупинення безвізу. Це оновлення дає ЄС право анулювати безвізовий режим для будь-якої третьої країни, якщо вона не дотримується його візової політики.

Безвізовий режим може бути призупинено, якщо третя країна практикує схеми «громадянства для інвесторів», надаючи громадянство особам без реального зв'язку з цією країною. Крім того, підставою для призупинення є погіршення відносин із ЄС, наприклад, через систематичні порушення прав людини.

Також ЄС тепер зможе швидше активувати механізм призупинення безвізу, якщо кількість випадків відмови у в'їзді та перевищення терміну перебування, заяв про надання притулку та серйозних кримінальних правопорушень перевищуватиме поріг у 30% (до цього було 50%).