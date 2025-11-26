Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЄС остаточно затвердив нові правила позбавлення безвізу для третіх країн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
ЄС остаточно затвердив нові правила позбавлення безвізу для третіх країн
ЄС зможе позбавити безвізового режиму країну, яка не дотримуватиметься європейської візової політики
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Нові правильна набудуть чинності у грудні цього року

Європейський парламент відбулося підписання акта, який передбачає оновлення механізму ЄС щодо призупинення безвізового режиму для громадян третіх країн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на кореспондента «Радіо Свободи» Рікарда Джозвяка.

Нові правила позбавлення безвізу з ЄС набудуть чинності на двадцятий день після церемонії підписання. Після цього ЄС зможе позбавити безвізового режиму країну, яка не дотримуватиметься візової політики ЄС. Також скасування безвізу буде можливе у випадку погіршення відносин ЄС з будь-якою країною, наприклад, у разі порушень прав людини.

Регламент також спрощує запуск механізму призупинення. Термін первинного призупинення безвізового режиму буде збільшений до 12 місяців (з девʼяти місяців, який існує зараз). Цей первинний термін може бути продовжений ще на 24 місяці (замість 18 місяців).

Нагадаємо, Рада Євросоюзу затвердила посилення механізму призупинення безвізу. Це оновлення дає ЄС право анулювати безвізовий режим для будь-якої третьої країни, якщо вона не дотримується його візової політики.

Безвізовий режим може бути призупинено, якщо третя країна практикує схеми «громадянства для інвесторів», надаючи громадянство особам без реального зв'язку з цією країною. Крім того, підставою для призупинення є погіршення відносин із ЄС, наприклад, через систематичні порушення прав людини.

Також ЄС тепер зможе швидше активувати механізм призупинення безвізу, якщо кількість випадків відмови у в'їзді та перевищення терміну перебування, заяв про надання притулку та серйозних кримінальних правопорушень перевищуватиме поріг у 30% (до цього було 50%).

Читайте також:

Теги: Європейський Союз безвізовий режим

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна має показати європейським парнерам, що корупція в країни буде знищена
Як Україна заспокоює ЄС після корупційного скандалу: аналіз Politico
16 листопада, 00:56
Деякі країни ЄС хочуть скоротити прийом мігрантів у зв’язку зі складною міграційною ситуацією
Шість країн ЄС зіштовхнулися зі складною міграційною ситуацією
15 листопада, 08:02
Хід троянським конем
Троянський кінь Кремля в ЄС
10 листопада, 18:58
В Україні стартувало будівництво другої євроколії
В Україні стартувало будівництво другої євроколії
6 листопада, 23:59
Євросоюз планує ускладнити візові правила для росіян – Politico
Євросоюз планує ускладнити візові правила для росіян – Politico
6 листопада, 01:32
Зеленський наголосив, що прогрес України на шляху до ЄС досягається завдяки зусиллям мільйонів українців
Єврокомісія високо оцінила прогрес України на шляху до ЄС. Заява Зеленського
4 листопада, 15:13
Зеленський зідзвонився з фон дер Ляєн
Говорили про енергетичну підтримку: Зеленський зідзвонився з фон дер Ляєн
3 листопада, 22:32
Німеччина готує кроки для припинення імпорту сталі з Росії
Німеччина хоче припинити імпорт російської сталі
3 листопада, 13:09
Європейський Союз засудив операції Мінська пов'язані з контрабандою
ЄС погрожує Білорусі новими санкціями через метеозонди з контрабандою
30 жовтня, 10:45

Політика

Боснія відмовила у посадці літаку з Сійярто на борту
Боснія відмовила у посадці літаку з Сійярто на борту
ЄС остаточно затвердив нові правила позбавлення безвізу для третіх країн
ЄС остаточно затвердив нові правила позбавлення безвізу для третіх країн
США закрили останню справу проти Трампа щодо втручання у вибори
США закрили останню справу проти Трампа щодо втручання у вибори
Орбан зустрінеться з Путіним до кінця тижня – Euronews
Орбан зустрінеться з Путіним до кінця тижня – Euronews
Президент Румунії назвав заліт російських дронів «випадковістю»
Президент Румунії назвав заліт російських дронів «випадковістю»
Німеччина виділяє Україні 170 млн євро зимової допомоги
Німеччина виділяє Україні 170 млн євро зимової допомоги

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua