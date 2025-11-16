Як Україна заспокоює ЄС після корупційного скандалу: аналіз Politico

Україна має показати європейським парнерам, що корупція в країни буде знищена

Українська влада зіткнулася зі складною ситуацією, оскільки у західних партнерів виникли серйозні запитання стосовно корупційних скандалів. Politico проаналізувало, як Київ намагається впоратися з цим репутаційним викликом, зазначаючи, що Україні критично необхідна фінансова допомога для переживання, ймовірно, найважчої зими з початку повномасштабного вторгнення. Про це пише «Главком».

Повідомляється, що Україна закликає партнерів піти на значний ризик: домовитися про репараційний кредит у розмірі €140 млрд, отриманий за рахунок конфіскованих російських активів.

У відповідь на занепокоєння, викликане інформацією про ймовірну корупційну схему в енергетичному секторі за участю нинішніх і колишніх високопосадовців, українські чиновники поспішили заспокоїти партнерів:

Андрій Єрмак заявив мережі Axel Springer, що Президент Зеленський є принциповим та некорумпованим, а «недоторканних для нього немає». Він наголосив, що всі події є результатом «абсолютно вільних розслідувань», що підтверджує незалежність антикорупційних органів.

На зустрічі з тимчасовою повіреною у справах США Джулі Девіс Єрмак підкреслив, що розслідування повинні бути «ретельними, професійними та неупередженими» і не мають бути використані для дестабілізації ситуації в інтересах Росії.

Віцепрем'єрка Юлія Свириденко в розмові з Politico зазначила, що уряд має показати суспільству та партнерам нульову толерантність до корупції. Вона наголосила, що боротьба з корупцією має бути такою ж рішучою, як і боротьба із зовнішньою загрозою, оскільки викорінення корупції – це питання гідності.

Пані посол у США Ольга Стефанішина заявила NBC News, що «немає місця для безкарності, незалежно від того, чи є ви близьким союзником когось, чи ні», і що розслідування свідчать про те, що створені антикорупційні механізми працюють.

Для демонстрації рішучості Київ вдався до низки заходів: звільнення деяких високопосадовців (Галущенка, Гринчук), запровадження санкцій проти Тимура Міндіча та позбавлення його громадянства, а також масштабний аудит і перестановки в державних енергетичних компаніях.

Як анонімно повідомив один український високопосадовець, ці кроки мають на меті показати, що держава може ефективно наводити лад і терміново викорінювати схеми, що підривають країну, яка протистоїть агресії Путіна.

Михайло Жернаков із «Фундації DEJURE» висловив думку, що Україна має шанс перетворити це репутаційне фіаско на поштовх до системних реформ.

Як повідомляв «Главком», Міндіч та Цукерман цього тижня спровокували інформаційний вибух не лише в Україні, вони стали ключовими фігурантами операції «Мідас», яка викриває масштабну корупцію у галузі енергетики під час війни. Проте дивним чином напередодні гучного викриття Національного антикорупційного бюро обоє бізнесменів «випарувалися» з країни. За попередньою інформацією, фігуранти плівок НАБУ осіли в Ізраїлі.