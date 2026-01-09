«РПЦ може попросити допомоги у Києва». Маринович дав приголомшливий прогноз

«Нинішніх активних прихильників УПЦ (МП), її орієнтації на Москву, я би назвав «ждунами»

Проблема в Україні щодо повільного переходу парафій Московського патріархату до ПЦУ не зникне. Щоб це змінилося, в Росії мають відбутися певні зміни, тоді РПЦ може втратити свою опору. Такою думкою в інтерв'ю «Главкому» поділився проректор Українського католицького університету, публіцист та філософ Мирослав Маринович.

Маринович зазначив, що прихильники УПЦ МП, які й досі лишаються у її лавах, сподіваються на те, що після закінчення війни все залишиться так, як було до повномасштабного вторгнення. «Нинішніх активних прихильників УПЦ, її орієнтації на Москву, я би назвав «ждунами». Тільки не політичними, а церковними. Вони очікують, що все це безумство з «іграми в незалєжность» закінчиться і все повернеться на круги своя. Тому вони лишаються вірними оцій «правильній» церковній візії», – вважає Мирослав Маринович.

Наразі, попри те, що в Україні діє заборона УПЦ МП, масових переходів парафій з цієї церкви до ПЦУ не відбувається. На думку Мирослава Мариновича, подібна тенденція буде зберігатися. «Українська православна церква (МП) не зникне. Я в цьому і далі переконаний. Вони є репрезентантами тієї частини України, яка інерційно живе у світі, в якому визначальною державою у східно-слов'янському просторі є Росія. Чому керівники, ієрархи цієї церкви відмовляються думати в нашому ключі? Чому вони відмовляються вставати на пошану до наших загиблих воїнів? Чому вони думають по-московськи, а не по-українськи? Бо Москва лишається для них епіцентром сили, впливів. І нинішні події вони сприймають просто як тимчасове збурення «правильної моделі», де Москва є епіцентром усього», – вважає філософ.

За словами Мирослава Мариновича, щоб це змінилося, певні події мають відбутися у самій Росії. Філософ навів приклад з історії. «Українські комуністи історично завжди були на боці Москви, вона для них визначала все. Але в 1991 році вони вирішили, що в Росії за Єльцина відбувається щось дуже небезпечне для них і вони можуть втратити владу. І проголосували за українську незалежність, аби свою владу втримати. Це був єдиний унікальний момент в історії України, коли комуністи разом з націонал-демократами і донецькими шахтарями були єдині. Так само може відбутися і в головах церковників УПЦ», – розповів Мирослав Маринович.

Філософ також дав неочікуваний прогноз: він вважає, що якщо почнуться разючі політичні зміни у самій Москві, то РПЦ втратить опору й сама може запросити допомоги у Києва. «Може змінитися все – тоді Київ буде головний та буде все визначати. Я не пророк, щоб сказати, чим воно може закінчитися. Тільки хочу підкреслити, що у Росії є свої труднощі, слабинки, але головним ударом для неї буде сильна Україна. Ми як сполучені посудини: піднесення рівня води в одній означає опускання рівня в іншому. Піднесення геополітичного значення Москви означало неминуче опускання Києва. Натомість кожне піднесення Києва є сигналом тривоги, занепаду для Москви».

Раніше «Главком» писав, як Мирослав Маринович звернувся до українців, які втомилися від війни. Він припустив, що на українців, які виснажилися від війни, незабаром може чекати період нових надій, енергії та прагнень до дій.

Нагадаємо, як в інтерв'ю «Главкому» Мирослав Маринович сказав що проведення виборів під час війни – неможливе. На його думку, в умовах воєного стану результати виборів можуть бути сфальсифіковані.