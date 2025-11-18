Рада ЄС схвалила механізм швидкого позбавлення безвізу для третіх країн

Змінені правила дозволять ЄС швидше реагувати на ситуації, коли безвізовий режим суперечить інтересам блоку

Рада Євросоюзу остаточно затвердила посилення механізму призупинення безвізу. Це оновлення дає ЄС право анулювати безвізовий режим для будь-якої третьої країни, якщо вона не дотримується його візової політики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Європейської ради.

Безвізовий режим може бути призупинено, якщо третя країна практикує схеми «громадянства для інвесторів», надаючи громадянство особам без реального зв'язку з цією країною. Крім того, підставою для призупинення є погіршення відносин із ЄС, наприклад, через систематичні порушення прав людини.

«Змінені правила дозволять ЄС швидше та енергійніше реагувати на ситуації, коли безвізовим режимом зловживають або діють проти його інтересів», – йдеться у повідомленні.

Також ЄС тепер зможе швидше активувати механізм призупинення безвізу, якщо кількість випадків відмови у в'їзді та перевищення терміну перебування, заяв про надання притулку та серйозних кримінальних правопорушень перевищуватиме поріг у 30% (до цього було 50%).

Повідомляється, що тривалість початкового призупинення безвізового режиму збільшиться до 12 місяців (з дев'яти місяців на цей момент). Цей початковий період може бути продовжений ще на 24 місяці (замість 18 місяців на цей момент). Регламент набере чинності на 20-й день після офіційного опублікування у віснику ЄС.

Нагадаємо, Європейський парламент ухвалив реформу, яка дає змогу тимчасово або повністю призупиняти безвізовий режим для громадян третіх країн, що мають право на короткострокове перебування в Шенгенській зоні.