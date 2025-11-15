Головна Світ Політика
search button user button menu button

Шість країн ЄС зіштовхнулися зі складною міграційною ситуацією

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Шість країн ЄС зіштовхнулися зі складною міграційною ситуацією
Деякі країни ЄС хочуть скоротити прийом мігрантів у зв’язку зі складною міграційною ситуацією
фото з відкритих джерел

Країни зазнають не лише політичного тиску, деяким з них бракує місць для розміщення прибулих мігрантів

Країни ЄС, а саме Болгарія, Чехія, Естонія, Хорватія, Австрія та Польща можуть скоротити прийом мігрантів у зв’язку зі складною міграційною ситуацією та звернутися до ЄС з проханням зменшення участі в механізмі розподілу між країнами Європейського Союзу. Про це пише «Главком» із посиланням на звіт Єврокомісії.

У щорічному звіті Європейської комісії про управління міграцією та притулком, йдеться про те, що Греція, Іспанія, Італія та Кіпр опинилися під тиском через найбільший показник прибулих мігрантів. Тож ці країни першими отримають доступ до ресурсів і механізмів підтримки ЄС після набуття чинності Пакту про міграцію та притулок у червні 2026 року.

У звіті Єврокомісії згадується також про Болгарію, Чехію, Естонію, Хорватію, Австрію та Польщу. У цих країнах ЄС також спостерігається складна міграційна ситуація, «викликана сукупним тиском останніх п'яти років». Тож ці держави можуть частково звільнитися від участі у Пулі солідарності, яка передбачає перерозподіл зобов'язань між країнами ЄС щодо прийому мігрантів.

Загалом Єврокомісія окреслила кілька груп країн, до однієї з них входять такі держави як Бельгія, Німеччина, Франція, Польща, Фінляндія та країни Балтії. Вони можуть зазнати перевантаження міграційних систем. Річ у тім, що в країнах зросла кількість прибулих мігрантів, водночас існує нестача місць для розміщення цих осіб, а також зафіксовані спроби політичної маніпуляції міграцією.

Польське видання Polskie Radio повідомляє, що у Брюсселі навпаки ситуація з міграцією в ЄС покращилася, оскільки кількість мігрантів зменшилася на 35%. Однак деякі проблеми все ще актуальні, наприклад нерегулярні прибуття мігрантів, їхнє переміщення всередині ЄС та тиску РФ та Білорусі за допомогою міграції.

У Єврокомісії зобов'язала країни ЄС ефективніше здійснювати прийняття реформ, які передбачає Пакт про імміграцію та притулок. Щоб до червня 2026 року національні системи прийому та надання притулку змогли працювати за новими правилами.

Раніше «Главком» розповідав про те, що Велика Британія збирається змінити умови перебування біженців на своїй території. Зокрема міністерка внутрішніх справ Британії Шабана Махмуд планує оголосити про посилення імміграційних правил країни.

Також повідомлялось про те, що Європа вирішує демографічні проблеми за рахунок українських біженців. Від’їзд матерів із дітьми, ймовірно, посилить брак нових українських призовників у найближчі кілька років, оскільки протистояння з Росією переросте у війну на виснаження. Водночас країни, які приймають біженців з України, можуть спробувати з їхньою допомогою вирішити свої демографічні проблеми, що може стати джерелом напруженості між Києвом та його союзниками.

Читайте також:

Теги: Єврокомісія мігранти Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін поїде в Будапешт, аби обговорити з Трампом завершення війни
ЄС пояснив, чи зможе Путін потрапити в Угорщину попри санкції
17 жовтня, 15:47
Через позицію Ради Європи Україна не може позбавитися зобов’язань «захищати російськомовних»
«Культурна капітуляція»? ЄС захищає… російську мову в Україні
30 жовтня, 23:15
Євросоюз юридично має перестати імпортувати російський газ через газопроводи
Рада ЄС підтримала повну відмову від російського газу
20 жовтня, 15:23
Євросоюз залишається головним покупцем російського газу
ЄС залишається головним покупцем російського газу: хто платить Москві найбільше
27 жовтня, 13:42
Reuters: США підтримали плани ЄС щодо використання заморожених активів РФ
Reuters: США підтримали плани ЄС щодо використання заморожених активів РФ
7 листопада, 23:16
США переобладнають склади під «мегацентри» для депортації
США переобладнають склади під «мегацентри» для депортації
9 листопада, 02:56
Фінансування спрямоване, головним чином, на зміцнення макрофінансової стабільності України
Рада ЄС схвалила п'ятий транш Україні на понад 1,8 млрд євро: куди підуть кошти
4 листопада, 14:14
ЄС готує санкції проти росіян, причетних до смерті журналістки Рощиної
ЄС вводить санкції проти керівників СІЗО, де загинула журналістка Рощина
12 листопада, 15:21
Комісія ЄС визначила країни, що отримають допомогу із Фонду солідарності
Міграційні плани ЄС: які країни отримають допомогу
12 листопада, 12:55

Політика

Шість країн ЄС зіштовхнулися зі складною міграційною ситуацією
Шість країн ЄС зіштовхнулися зі складною міграційною ситуацією
Віцепрезидент США пояснив, чому діалог між Трампом і Путіним щодо України важливий
Віцепрезидент США пояснив, чому діалог між Трампом і Путіним щодо України важливий
Італія: чиновники посперечались щодо фінансування України після корупційного скандалу
Італія: чиновники посперечались щодо фінансування України після корупційного скандалу
ЄС готує 20-й пакет санкцій проти Росії – Кая Каллас
ЄС готує 20-й пакет санкцій проти Росії – Кая Каллас
Стало відомо, скільки американців підтримують військові удари по підозрюваних у наркоторгівлі без суду
Стало відомо, скільки американців підтримують військові удари по підозрюваних у наркоторгівлі без суду
Трамп заявив, що США невдовзі проведуть ядерні випробування
Трамп заявив, що США невдовзі проведуть ядерні випробування

Новини

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
Вчора, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua