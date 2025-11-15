Шість країн ЄС зіштовхнулися зі складною міграційною ситуацією

Країни зазнають не лише політичного тиску, деяким з них бракує місць для розміщення прибулих мігрантів

Країни ЄС, а саме Болгарія, Чехія, Естонія, Хорватія, Австрія та Польща можуть скоротити прийом мігрантів у зв’язку зі складною міграційною ситуацією та звернутися до ЄС з проханням зменшення участі в механізмі розподілу між країнами Європейського Союзу. Про це пише «Главком» із посиланням на звіт Єврокомісії.

У щорічному звіті Європейської комісії про управління міграцією та притулком, йдеться про те, що Греція, Іспанія, Італія та Кіпр опинилися під тиском через найбільший показник прибулих мігрантів. Тож ці країни першими отримають доступ до ресурсів і механізмів підтримки ЄС після набуття чинності Пакту про міграцію та притулок у червні 2026 року.

У звіті Єврокомісії згадується також про Болгарію, Чехію, Естонію, Хорватію, Австрію та Польщу. У цих країнах ЄС також спостерігається складна міграційна ситуація, «викликана сукупним тиском останніх п'яти років». Тож ці держави можуть частково звільнитися від участі у Пулі солідарності, яка передбачає перерозподіл зобов'язань між країнами ЄС щодо прийому мігрантів.

Загалом Єврокомісія окреслила кілька груп країн, до однієї з них входять такі держави як Бельгія, Німеччина, Франція, Польща, Фінляндія та країни Балтії. Вони можуть зазнати перевантаження міграційних систем. Річ у тім, що в країнах зросла кількість прибулих мігрантів, водночас існує нестача місць для розміщення цих осіб, а також зафіксовані спроби політичної маніпуляції міграцією.

Польське видання Polskie Radio повідомляє, що у Брюсселі навпаки ситуація з міграцією в ЄС покращилася, оскільки кількість мігрантів зменшилася на 35%. Однак деякі проблеми все ще актуальні, наприклад нерегулярні прибуття мігрантів, їхнє переміщення всередині ЄС та тиску РФ та Білорусі за допомогою міграції.

У Єврокомісії зобов'язала країни ЄС ефективніше здійснювати прийняття реформ, які передбачає Пакт про імміграцію та притулок. Щоб до червня 2026 року національні системи прийому та надання притулку змогли працювати за новими правилами.

