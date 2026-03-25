Угорщина припиняє постачання газу в Україну

Лариса Голуб
Лариса Голуб
Орбан заявив, що Будапешт припиняє постачання природного газу Україні
фото з відкритих джерел

Будапешт вимагає відновлення транзиту нафти через нафтогін «Дружба»

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про призупинення постачання природного газу в Україну. При цьому висунув ультиматум: експорт палива не відновиться, допоки Україна не забезпечить безперебійний транзит російської нафти через нафтопровід «Дружба». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення угорського прем'єра Віктора Орбана.

За словами Орбана, Україна блокує роботу нафтопроводу «Дружба», і «поки що ми успішно захищаємося від українського шантажу, і завдяки захищеним цінам угорці платять найнижчі ціни на заправках, і ми повинні рухатися далі, щоб прорвати нафтову блокаду і забезпечити Угорщину безпечним енергопостачанням».

«Україна блокує трубопровід «Дружба» протягом останніх 30 днів. Поки не буде нафти, постачання газу до України буде припинено. Енергетична безпека Угорщини та захищені ціни будуть збережені», – заявив Орбан.

Прем'єр-міністр повідомив, що на найближчому засіданні уряду також буде внесено відповідну пропозицію.

«Ми повинні створити резерви, і тому ми будемо заповнювати угорські газосховища замість українських», – додав угорський прем'єр.

«Главком» писав, що Міністерство закордонних справ України спростувало звинувачення Будапешта про нібито небажання Києва обговорювати стан нафтопроводу «Дружба». У відомстві наголосили, що угорська сторона свідомо перетворює технічну проблему на інструмент політичного шантажу. 

У Міністерстві закордонних справ України також прокоментували візит європейських контролерів на нафтопровід «Дружба». Там, заявили, що Україна не володіє жодною інформацією щодо нібито підготовки спеціальної місії Євросоюзу для моніторингу нафтопроводу. Речник міністерства додав, що раніше Єврокомісія зверталася до України з питаннями щодо приблизних термінів ремонту нафтопроводу. Але точних дат відновлення поки що немає, сторони продовжують обмінюватися інформацією про перебіг робіт.

Угорщина припиняє постачання газу в Україну
Український інститут національної пам’яті закликає виключити Росію з ЮНЕСКО
Іран іронічно відреагував на заяву Трампа про близьку угоду
Війна на Близькому Сході підірвала довіру виборців до Трампа
Влада Міннесоти подала до суду на адміністрацію Трампа через вбивства на протестах
США хочуть змінити владу на Кубі: хто може стати наступним президентом? Аналіз AP
