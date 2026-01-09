Головна Світ Політика
search button user button menu button

Bloomberg: Зеленський обговорює з командою Трампа потенційну угоду про вільну торгівлю зі США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Bloomberg: Зеленський обговорює з командою Трампа потенційну угоду про вільну торгівлю зі США
фото: Офіс президента

Ймовірна угода включатиме нульові тарифи на торгівлю зі США та застосовуватиметься до деяких промислово розвинених регіонів України

Україна та США обговорюють можливість укладення угоди про вільну торгівлю. Як повідомив Володимир Зеленський у розмові з Bloomberg, цей крок є частиною масштабної стратегії з відновлення української економіки. Документ передбачає скасування торговельних мит та особливі умови для промислових регіонів, що має забезпечити Україні конкурентні переваги та залучити іноземний капітал. Про це пише «Главком».

Президент України наголосив на важливості особистого обговорення деталей цієї ініціативи з Дональдом Трампом. Окрім економіки, угода має стати додатковим елементом безпеки. Зеленський підтвердив, що українська сторона вже надала команді Трампа свої пропозиції щодо територіальних питань, які американські посередники мають передати Москві.

За словами глави держави, Україна очікує на реакцію Кремля щодо запропонованої рамкової угоди з 20 пунктів. Фіналізація плану відновлення та гарантій безпеки може відбутися під час зустрічі Зеленського та Трампа, яка ймовірно пройде наприкінці січня у США або в Давосі.

Зеленський підкреслив, що прагне отримати від Вашингтона конкретні зобов’язання на випадок повторної агресії РФ, а не загальні обіцянки допомоги. Наразі розглядається варіант створення спеціальної економічної зони на лінії зіткнення, що дозволило б розвести війська та створити умови для життя і роботи людей під особливим правовим режимом. Альтернативним підходом є заморожування лінії фронту на поточних позиціях із переведенням вирішення територіальних питань у дипломатичну площину.

Зеленський вкотре підтвердив, що Україна ніколи не визнає окуповані регіони російськими та прагне відновити свій суверенітет. Водночас він закликав партнерів до систематичної підтримки, зауваживши, що не всі обіцяні системи ППО та боєприпаси були доставлені. Коментуючи внутрішню ситуацію після чергових обстрілів, президент закликав уникати паніки та не демонструвати ворогу слабкість, наголосивши на важливості відновлення нормального життя навіть у складних умовах.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп поділився своїм баченням переговорного процесу між Україною та Росією. 

За його словами, наразі спостерігається готовність до діалогу з обох сторін, хоча раніше він стикався з відмовами як від Володимира Путіна, так і від Володимира Зеленського.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський може провести чергові переговори з Дональдом Трампом найближчими днями. Як повідомляє видання Axios, головною метою зустрічі є остаточне узгодження та підписання документа про довгострокові гарантії безпеки для України.

До слова, радники Дональда Трампа, Стів Віткофф та Джаред Кушнер, провели зустріч із російським спецпосланцем Кирилом Дмитрієвим у Парижі. Сторони обговорювали американську стратегію завершення війни.

Ці консультації стали наступним етапом після переговорів Віткоффа та Кушнера з Володимиром Зеленським, а також лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини. Ключовими темами дискусії стали майбутні безпекові гарантії для України та статус територій на сході Донбасу. Мета зустрічі – узгодити деталі плану перед тим, як офіційно залучити Москву до широкого переговорного процесу.

Нагадаємо, 6 січня в столиці Франції відбулася зустріч лідерів «коаліції охочих», країн, які підтримують Україну у війні з Росією. Зеленський взяв участь у цьому засіданні.

Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спецпредставник Трампа каже, що надійні гарантії безпеки та тверді зобов'язання щодо процвітання є необхідними для тривалого миру в Україні
Віткофф після зустрічі «коаліції охочих» заявив про значний прогрес у мирних переговорах
6 сiчня, 21:23
Протести проти дій США у Венесуелі на Таймс-сквер у Нью-Йорку
Світ розділився: як лідери держав відреагували на затримання Мадуро – Reuters
4 сiчня, 06:44
Мирна угода. Не треба влаштовувати внутрішній срач
Мирна угода. Не треба влаштовувати внутрішній срач
24 грудня, 2025, 16:59
Пєсков заявив, що йому невідомо, що саме мав на увазі віцепрезидент США Джей Ді Венс, говорячи про «прорив» у переговорах щодо України
Кремль відреагував на заяву Венса щодо прориву у переговорах
22 грудня, 2025, 23:51
Дмітрієв перебуває у США
Спецпредставник Путіна назвав переговори у США конструктивними
21 грудня, 2025, 01:24
Глава держави приїхав у Куп’янськ, який російська пропаганда називає «повністю захопленим»
Зеленський «на запрошення Путіна» відвідав Куп'янськ
12 грудня, 2025, 14:46
Американська сторона моделює варіант, у якому українські війська залишають частину території Донеччини, а російські – не заходять на неї
Чи буде демілітаризована зона на Донбасі? Офіс президента прокоментував інформацію західних ЗМІ
12 грудня, 2025, 13:31
Володимир Зеленський акцентував, що в документі мають бути конкретні відповіді на те, що найбільше турбує українців
Гарантії безпеки. Глава держави розповів про розмову з американцями
11 грудня, 2025, 19:36
Глава держави заявив, що призначення нового керівника Офісу президента є непріоритетним питанням
Хто замінить Єрмака? Зеленський пояснив, чому так довго думає
11 грудня, 2025, 18:00

Політика

Bloomberg: Зеленський обговорює з командою Трампа потенційну угоду про вільну торгівлю зі США
Bloomberg: Зеленський обговорює з командою Трампа потенційну угоду про вільну торгівлю зі США
Спікер чеського парламенту заявив про посилення правил для українських біженців
Спікер чеського парламенту заявив про посилення правил для українських біженців
Джорджа Мелоні закликала ЄС відновити діалог із Путіним
Джорджа Мелоні закликала ЄС відновити діалог із Путіним
США показали відео захоплення танкера Olina
США показали відео захоплення танкера Olina
Катар відреагував на пошкодження посольства після обстрілу
Катар відреагував на пошкодження посольства після обстрілу
Трамп заявив про скасування другої хвилі атак на Венесуелу
Трамп заявив про скасування другої хвилі атак на Венесуелу

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
Сьогодні, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua