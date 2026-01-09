Bloomberg: Зеленський обговорює з командою Трампа потенційну угоду про вільну торгівлю зі США

Ймовірна угода включатиме нульові тарифи на торгівлю зі США та застосовуватиметься до деяких промислово розвинених регіонів України

Україна та США обговорюють можливість укладення угоди про вільну торгівлю. Як повідомив Володимир Зеленський у розмові з Bloomberg, цей крок є частиною масштабної стратегії з відновлення української економіки. Документ передбачає скасування торговельних мит та особливі умови для промислових регіонів, що має забезпечити Україні конкурентні переваги та залучити іноземний капітал. Про це пише «Главком».

Президент України наголосив на важливості особистого обговорення деталей цієї ініціативи з Дональдом Трампом. Окрім економіки, угода має стати додатковим елементом безпеки. Зеленський підтвердив, що українська сторона вже надала команді Трампа свої пропозиції щодо територіальних питань, які американські посередники мають передати Москві.

За словами глави держави, Україна очікує на реакцію Кремля щодо запропонованої рамкової угоди з 20 пунктів. Фіналізація плану відновлення та гарантій безпеки може відбутися під час зустрічі Зеленського та Трампа, яка ймовірно пройде наприкінці січня у США або в Давосі.

Зеленський підкреслив, що прагне отримати від Вашингтона конкретні зобов’язання на випадок повторної агресії РФ, а не загальні обіцянки допомоги. Наразі розглядається варіант створення спеціальної економічної зони на лінії зіткнення, що дозволило б розвести війська та створити умови для життя і роботи людей під особливим правовим режимом. Альтернативним підходом є заморожування лінії фронту на поточних позиціях із переведенням вирішення територіальних питань у дипломатичну площину.

Зеленський вкотре підтвердив, що Україна ніколи не визнає окуповані регіони російськими та прагне відновити свій суверенітет. Водночас він закликав партнерів до систематичної підтримки, зауваживши, що не всі обіцяні системи ППО та боєприпаси були доставлені. Коментуючи внутрішню ситуацію після чергових обстрілів, президент закликав уникати паніки та не демонструвати ворогу слабкість, наголосивши на важливості відновлення нормального життя навіть у складних умовах.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп поділився своїм баченням переговорного процесу між Україною та Росією.

За його словами, наразі спостерігається готовність до діалогу з обох сторін, хоча раніше він стикався з відмовами як від Володимира Путіна, так і від Володимира Зеленського.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський може провести чергові переговори з Дональдом Трампом найближчими днями. Як повідомляє видання Axios, головною метою зустрічі є остаточне узгодження та підписання документа про довгострокові гарантії безпеки для України.

До слова, радники Дональда Трампа, Стів Віткофф та Джаред Кушнер, провели зустріч із російським спецпосланцем Кирилом Дмитрієвим у Парижі. Сторони обговорювали американську стратегію завершення війни.

Ці консультації стали наступним етапом після переговорів Віткоффа та Кушнера з Володимиром Зеленським, а також лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини. Ключовими темами дискусії стали майбутні безпекові гарантії для України та статус територій на сході Донбасу. Мета зустрічі – узгодити деталі плану перед тим, як офіційно залучити Москву до широкого переговорного процесу.

Нагадаємо, 6 січня в столиці Франції відбулася зустріч лідерів «коаліції охочих», країн, які підтримують Україну у війні з Росією. Зеленський взяв участь у цьому засіданні.