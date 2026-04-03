Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Нафтогазові доходи РФ у березні впали майже вдвічі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Російські нафтові компанії сплатили податків на 494,9 млрд рублів минулого місяця
фото: Shutterstock (ілюстративне)

Падіння податкових надходжень від нафтогазового сектору збільшило дефіцит бюджету РФ

Нафтогазові доходи федерального бюджету Російської Федерації в березні скоротилися на 43% у порівнянні з минулим роком, до 617 млрд рублів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російський Мінфін.

У порівнянні з лютим надходження від нафти і газу, які повинні забезпечити кожен четвертий рубль у державній скарбниці, зросли на 185 млрд рублів. Однак це стало результатом сплати податку на додану вартість (ПДВ, він сплачується в березні, квітні, липні та жовтні).

Збори ключового податку на видобуток корисних копалин (НДПІ) скоротилися на 47% порівняно з березнем 2025 року (до 442,9 млрд рублів), а експортних мит – на 23% (до 36,6 млрд рублів).

Мінфін РФ фіксує майже двократне падіння нафтогазових доходів четвертий місяць поспіль: у грудні вони були на 44% нижчими, ніж роком раніше, у січні – на 50% нижчими, у лютому – на 44%.

Податки за березень розраховувалися за лютневою ціною нафти – $44,59 за барель Urals. Але вже до кінця березня через війну в Ірані вона підскочила на 118%, до $96,5 за барель, а рубльова ціна, від якої залежать доходи бюджету, досягла максимуму з осені 2023 року – 7,8 тис. рублів за барель.

Середня ціна за березень склала близько $77 за барель, а це означає, що в квітні бюджет РФ отримає близько 950 млрд рублів нафтогазових доходів. Це буде на 23% більше, ніж роком раніше. А загалом за рік бюджет може отримати додатково 3-4 трлн рублів.

Нагадаємо, у четвер, 2 квітня, ціни на нафту підскочили більш ніж на $5, оскільки американський лідер Дональд Трамп заявив, що США продовжуватимуть атаки на Іран, не називаючи конкретних термінів завершення війни. Це посилило побоювання інвесторів щодо тривалих перебоїв у постачанні.

До слова, найбільша нафтова компанія Росії «Роснефть» заявила про катастрофічне падіння доходів за підсумками 2025 року. Чистий прибуток корпорації скоротився майже на три чверті порівняно з попереднім роком.

Читайте також:

Теги: нафта росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі тривають заходи для притягнення зловмисника до відповідальності
СБУ викрила «праву руку» Кисельова: пропагандист отримав підозру
2 квiтня, 16:04
За даними прокуратури Німеччини, затриманому 53 роки
У Німеччині поліція заарештувала українця за підозрою у шпигунстві на користь РФ
30 березня, 19:25
Кухонна революція в Росії. Причини і можливі наслідки
Кухонна революція в Росії. Причини і можливі наслідки
30 березня, 08:56
Безпілотники упали неподалік Коувола, приблизно за 50 кілометрів від кордону з Росією
У Фінляндії впали кілька дронів. Прем’єр-міністр вважає, що вони українські
29 березня, 17:51
Заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко зробив різку заяву щодо Південної Кореї
Кремль знову погрожує Сеулу: РФ обіцяє «заходи у відповідь» за постачання зброї Україні
29 березня, 10:11
Востаннє нафта надходила на острів із Мексики 9 січня, після чого постачання припинилися
Танкери з російським паливом змінили курс і оминають Кубу
21 березня, 05:47
«Містер Ніхто проти Путіна». Так, цей Оскар дістався саме Росії
«Містер Ніхто проти Путіна». Так, цей Оскар дістався саме Росії
19 березня, 08:35
Ормузька протока є одним із ключових енергетичних маршрутів світу
Флот США може взяти під охорону танкери в Ормузькій протоці
13 березня, 01:39
Міністр війни Піт Гегсет прокоментував дзвінок Трампа Путіну
Пентагон застеріг Росію від втручання у війну проти Ірану
10 березня, 16:20

Економіка

Порт Усть-Луга відновив перевалку нафти – Bloomberg
Порт Усть-Луга відновив перевалку нафти – Bloomberg
ОПЕК+ обговорює теоретичне збільшення видобутку нафти на тлі блокади Ірану
ОПЕК+ обговорює теоретичне збільшення видобутку нафти на тлі блокади Ірану
Економіка на межі обвалу? Російська промисловість прискорила падіння, а борги б’ють рекорди
Економіка на межі обвалу? Російська промисловість прискорила падіння, а борги б’ють рекорди
Французка змінила авто на коня після подорожчання бензину
Французка змінила авто на коня після подорожчання бензину
Білий дім прагне збільшити витрати на оборону, поки США ведуть війну з Іраном
Білий дім прагне збільшити витрати на оборону, поки США ведуть війну з Іраном
Нафтогазові доходи РФ у березні впали майже вдвічі
Нафтогазові доходи РФ у березні впали майже вдвічі

Новини

Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua