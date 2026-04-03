Нафтогазові доходи РФ у березні впали майже вдвічі

Падіння податкових надходжень від нафтогазового сектору збільшило дефіцит бюджету РФ

Нафтогазові доходи федерального бюджету Російської Федерації в березні скоротилися на 43% у порівнянні з минулим роком, до 617 млрд рублів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російський Мінфін.

У порівнянні з лютим надходження від нафти і газу, які повинні забезпечити кожен четвертий рубль у державній скарбниці, зросли на 185 млрд рублів. Однак це стало результатом сплати податку на додану вартість (ПДВ, він сплачується в березні, квітні, липні та жовтні).

Збори ключового податку на видобуток корисних копалин (НДПІ) скоротилися на 47% порівняно з березнем 2025 року (до 442,9 млрд рублів), а експортних мит – на 23% (до 36,6 млрд рублів).

Мінфін РФ фіксує майже двократне падіння нафтогазових доходів четвертий місяць поспіль: у грудні вони були на 44% нижчими, ніж роком раніше, у січні – на 50% нижчими, у лютому – на 44%.

Податки за березень розраховувалися за лютневою ціною нафти – $44,59 за барель Urals. Але вже до кінця березня через війну в Ірані вона підскочила на 118%, до $96,5 за барель, а рубльова ціна, від якої залежать доходи бюджету, досягла максимуму з осені 2023 року – 7,8 тис. рублів за барель.

Середня ціна за березень склала близько $77 за барель, а це означає, що в квітні бюджет РФ отримає близько 950 млрд рублів нафтогазових доходів. Це буде на 23% більше, ніж роком раніше. А загалом за рік бюджет може отримати додатково 3-4 трлн рублів.

Нагадаємо, у четвер, 2 квітня, ціни на нафту підскочили більш ніж на $5, оскільки американський лідер Дональд Трамп заявив, що США продовжуватимуть атаки на Іран, не називаючи конкретних термінів завершення війни. Це посилило побоювання інвесторів щодо тривалих перебоїв у постачанні.

До слова, найбільша нафтова компанія Росії «Роснефть» заявила про катастрофічне падіння доходів за підсумками 2025 року. Чистий прибуток корпорації скоротився майже на три чверті порівняно з попереднім роком.