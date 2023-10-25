Виробники ракет в РФ уникли санкцій та продовжують отримувати компоненти з ЄС – ЗМІ

Деталі до найнебезпечніших російських «Кинджалів» надходять з різних європейських країн

Після початку повномасштабного вторгнення більшість оборонних виробництв у Росії потрапила під санкції Заходу, але не всі. Зокрема, підрядники підприємств, що випускають найнебезпечніші ракети «Кинджал», уникли цієї участі. В результаті вони продовжують отримувати необхідні для продовження діяльності товари з різних країн ЄС, а сім'я директора «Конструкторського бюро машинобудування», що виробляє ракети, влаштувалася в Європі, пише The Insider.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Кинджали» (виготовляються на основі «Іскандера» і коштують $10 млн кожна) виробляє корпорація «Конструкторське бюро машинобудування» (АТ «НВК «КБМ») з Коломни, яку очолює Сергій Пітіков. Вона входить до холдингу «Високоточні комплекси» держкорпорації «Ростех».

Сергій Пітіков

Зазначається, дочка та онуки головного російського виробника ракет живуть у Швеції, яка зараз вступає до НАТО. У 2021 році Майя Пітікова навіть купила будинок у маленькому містечку Рюдсгорд недалеко від Мальме за приблизно півмільйона євро. До того ж, минулого року вона придбала ще й автомобіль Tesla Model 3 Standard Range Plus вартістю, порівнянною з її річним доходом (сумарний річний дохід її та її партнера складає близько 80 тис євро на рік).

Будь ласка, читайте текст після реклами

З-за кордону підрядники виробника «Кинджалів» одержують необхідні для виробництва компоненти. Московське ТОВ «ЕТС Електронікс», створене у 2021 році, ввозить мікросхеми цих виробників через китайську компанію ЕTC Electronics Limited. Формальний засновник «ЕТС Електронікс» – 38-річна Катерина Кулаковська, співробітниця підрозділу «Мікрона», що належить «Ростеху». «ЕТС Електронікс» під час війни брала участь у форумі «Армія-2022», отримала диплом від міністра оборони РФ Сергія Шойгу, але під санкції Заходу не потрапила.

ЄTC Electronics Limited постачає мікросхеми

Завозять необхідні для виробництва «Кинджалів» товари з Європи – згідно з сайтом держзакупівель, камери тепла та холоду виробництва «Espec» НВК «КБМ» отримує від московського ТОВ «Остек-Тест». Ця фірма навіть під час війни, як свідчать дані ImportGenius, продовжила імпортувати обладнання Espec із Польщі. Відправником була компанія Intertrans Sp. z o.o.

Intertrans Sp. z o.o постачає обладнання з Польщі

Багато постачання йде з Німеччини – наприклад, токарні верстати НВК «КБМ» постачало ТОВ «Kев-Рус». Це партнер німецької компанії KEB, авторизований постачальник компонентів та розробник систем управління для технологічних процесів та обладнання на їх основі. Під час війни KEB-Рус імпортує з Німеччини і кабелі.

ТОВ «Kев-Рус» імпортує обладнання з Німеччини

Постачальник НВК «КБМ» рушничних свердл та інших інструментів виробника Sandvik – ТОВ «Світ верстатника». А отримує продукцію Sandvik цей російський оборонний підрядник від IR-Logistik GMBH із Берліна.

Будь ласка, читайте текст після реклами

ТОВ «Світ верстатника» отримує продукцію із Берліна

Розробником мікросхем для «Кинджалів» є Науково-дослідний інститут електронних приладів (НДІЕП), що входить до «Ростех». Його підрядник – АТ «Радіант-ЕК», який під час війни продовжує імпорт з Німеччини котушок та стрічок для захисного пакування електронних компонентів (відправник – Advantek Gmbh).

АТ «Радіант-ЕК» також продовжує імпорт з Німеччини

Ще одна фірма з РФ, яка відзначилася на держконтрактах і у НДІЕП, і НПК «КБМ» – ТОВ «Сонатек». Вона пропонує «сучасне вимірювальне та металообробне обладнання від провідних світових виробників». Європейські торгові контрагенти «Сонатека» – UAB Breitto (Литва), Baltic Shipping Agency LTD Sp. z o.o. (Польща), UAB «Cust Lt» (Литва), Hermis Ekspo SIA (Латвія), Groupe D'Investissement Financier SA (Бельгія), Aberlink Ltd (Великобританія) та ін.

Нагадаємо, компанія військово-промислового комплексу (ВПК) РФ досі використовує системи навігації американської компанії Iridium. У вересні 2022 року була презентована нова модифікація безпілотника для спостережень з системою «Птеро», який може виконувати свої завдання завдяки американській системі навігації компанії Iridium.