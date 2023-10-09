Російський рубль побив черговий антирекорд

Станом на 14:25 долар на російській біржі дорожчає на 1,37% – до 102,16 руб

Курс рубля впав нижче позначки 102 руб. за долар вперше з 23 березня 2022 року

Курс російського рубля в ході торгів у понеділок, 9 жовтня, впав нижче позначки 102 руб. за долар вперше з 23 березня 2022 року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Станом на 14:25 долар на російській біржі дорожчає на 1,37% – до 102,16 руб., інформує російське ЗМІ.

Курс російського рубля в ході торгів у понеділок, 9 жовтня, впав нижче позначки 102 руб за долар фото: скріншот

Водночас курс євро на Московській біржі зріс до 107,41 рубля. В ході торгів він перевищував 108 руб. вперше із 15 серпня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Курс юаня перевищив 14 руб. вперше з 30 березня 2022 року.

Раніше курс долара на Мосбіржі перевищив 100 рублів вперше з 14 серпня.

Як повідомлялося, росіяни будуть змушені платити новий податок «на обвал рубля».

Нагадаємо, влада країни-агресорки до середини 2023 року витратила весь затверджений на рік військовий бюджет і змушена подвоїти суму, яку планують витратити на армію, кинуту на війну з Україною. Криваве протистояння коштуватиме щонайменше $100 млрд за рік.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У 2024 році на утримання загарбницької армії, що воює проти України, і виробництво зброї федеральне казначейство витратить 10,8 трильйона рублів, або $112 млрд, – майже вдвічі більше, ніж поточного року (6,4 трлн).