Путін відмовився йти на поступки для завершення війни

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Путін відмовився йти на поступки для завершення війни
Сергій Рябков стверджує, що Росія виключає можливість поступок для укладання мирної угоди з Україною
фото: МЗС РФ

За словами російського дипломата, Кремль не погоджуватиметься на будь-які поступки

Міністерство закордонних справ Російської Федерація стверджує, що Москва не йтиме на поступки для завершення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника голови МЗС Росії Сергія Рябкова, якого цитують російські ЗМІ.

За словами посадовця, РФ вітає зусилля Сполучених Штатів з пошуку мирного врегулювання російсько-української війни. Водночас він наголосив, що Кремль не погоджуватиметься на будь-які поступки.

«Ні про які поступки, ні про яку здачу наших підходів до тих ключових моментів вирішення завдань, що стоять перед нами, у тому числі в контексті «спеціальної військової операції», не може бути й мови», – заявив він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Російська Федерація «наближаються» до укладання мирної угоди та завершення війни. Дональд Трамп розповів, що його спецпредставник Стів Віткофф і міністр армії Ден Дрісколл поїдуть в Росію та Україну відповідно для фіналізації мирної угоди.

Раніше Білий дім запевняв, що протягом останнього тижня Сполучені Штати досягли значного прогресу на шляху до укладення мирної угоди, залучивши до переговорів як Україну, так і Росію.

До слова, українська сторона 24/7 працює з американськими посадовцями над ефективними кроками для закінчення російсько-української війни.

