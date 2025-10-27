Головна Гроші Економіка
Експорт текстилю Туреччини падає третій рік поспіль – The Economist

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Експорт текстилю Туреччини падає третій рік поспіль – The Economist
Легендарна текстильна промисловість Туреччини переживає кризу
фото з відкритих джерел

Через інфляцію, зростання витрат на робочу силу та дефіцит працівників сотні тисяч турків втратили роботу, а підприємства змушені переносити виробництво за кордон

 

Турецька текстильна промисловість, яка колись була символом економічної сили країни, скоротила свою частку на світовому ринку до менше ніж 3% – найнижчого показника за останні три десятиліття. Експорт падає третій рік поспіль, а сотні підприємств закриваються або переїжджають за кордон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Economist.

Сектор, який колись був символом економічної сили Туреччини, нині поступається позиціями конкурентам із Бангладешу і В’єтнаму, показники яких за перше півріччя 2025 року зросли на двозначні цифри. Експорт Туреччини, навпаки, скоротився на 6,9%,

За останні три роки обсяги експорту турецького текстилю впали з рекордних 22 млрд доларів у 2022 році до прогнозованих 17 млрд доларів у 2025-му. Через кризу закрили близько 6000 підприємств, понад 310 тисяч працівників втратили роботу, а сотні компаній перенесли виробництво переважно до Єгипту.

Аналітики пояснюють спади загальним станом економіки. 

«Високі ставки за позиками та переоцінена валюта призвели до інфляції, яка три роки тому наближалася до тризначних цифр, а зараз становить все ще високі 33%. Ця комбінація також призвела до зростання витрат на робочу силу та виробництво, що значно знизило конкурентоспроможність текстильного сектору», – йдеться у повідомленні.

Голова Асамблеї турецьких експортерів Мустафа Гюльтепе додає: «Європейські клієнти погоджувалися на ціну, вищу на 15–20%, заради якості. Але зараз, коли різниця сягає 50%, цей аргумент уже не працює».

Як наслідок, іноземні замовлення масово переходять до азійських виробників, зокрема Китаю, а експорт у ЄС з цієї країни зріс на 20% у першій половині 2025 року.

Упродовж останнього десятиліття галузь частково трималася на праці мігрантів, особливо сирійських біженців, яких було від 250 до 400 тисяч. Проте після завершення громадянської війни в Сирії та падіння режиму Асада наприкінці 2024 року приблизно п’ята частина цих працівників повернулася додому.

Голова центру турецьких оптовиків Giyimkent Музаффер Чевізлі попереджає: «Навіть коли Туреччина впорається з хаосом, спричиненим роками інфляції та неефективного управління економікою, галузь буде важко повернути до колишнього стану. Робоча сила стає дорогою і дедалі дефіцитнішою. Молоді люди віддають перевагу роботі в офісі, а не на заводі», – наголосив він.

На думку аналітиків, турецька текстильна промисловість може змінити фокус із масового виробництва на брендинг, дизайн, швидкі поставки й нішеві продукти. Окрім того, деякі великі компанії, зокрема Eroglu та LC Waikiki, уже перенесли частину потужностей у Єгипту, і, ймовірно, за їхнім прикладом підуть інші.

«Галузь має все необхідне, щоб знову процвітати. Але, можливо, спочатку їй доведеться переосмислити себе», – підсумували у виданні.

Нагадаємо, що європейські виробники цукру скаржаться на падіння цін через збільшений український експорт. Через це закриваються заводи, а прибутки французьких та німецьких компаній впали на 62–85%. Представники галузі закликають ЄС переглянути імпортну політику для стабілізації ринку.
 

