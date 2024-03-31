Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу тимчасово передасть повноваження міністру юстиції: яка причина

Беньяміну Нетаньягу перебуватиме під наркозом

Прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу сьогодні, 31 березня, проведуть операцію під повним наркозом. Він тимчасово передасть свої повноваження. Про це повідомляє Times of Israel.

Як пише видання, Нетаньягу прооперують ввечері після засідання військового кабінету. Операція пов'язана з грижею, яку виявили вчора, 30 березня, під час планового огляду прем'єра Ізраїлю.

Оскільки під час операції Беньямін Нетаньягу буде під повним наркозом, він передасть свої повноваження міністру юстиції Яріву Левіну, який за сумісництвом також є віцепрем'єр-міністром країни.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що армія оборони Ізраїлю не відмовиться від плану штурмувати місто Рафах, що на кордоні сектора Гази з Єгиптом.

Раніше армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) здійснила серію авіаударів по місту Рафах на півдні Сектору Гази.