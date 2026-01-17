Головна Світ Політика
Єврокомісія розглядає швидкий, але обмежений вступ України до ЄС – Reuters 

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Європейська комісія розглядає можливість швидкого, але обмеженого вступу України до Європейського Союзу
фото: Reuters

Ініціатива перебуває на ранній стадії обговорення

Європейська комісія розглядає можливість швидкого, але обмеженого вступу України до Європейського Союзу в межах потенційної мирної угоди з Росією. Про це повідомляє Reuters з посиланням на посадовців ЄС, пише «Главком».

Ідея передбачає приєднання України до Європейський Союз без надання повного обсягу прав із першого дня членства, зокрема з поетапним доступом до права голосу залежно від прогресу реформ.

За даними агентства, ініціатива перебуває на ранній стадії обговорення і розглядається як політичний сигнал підтримки для Україна у післявоєнний період. У ЄС вважають, що обмежене членство може сприяти стабільності та економічному відновленню країни, навіть якщо повноправний вступ потребуватиме тривалих перехідних періодів.

Водночас низка урядів країн ЄС скептично ставиться до ідеї фіксованих дат вступу, наголошуючи, що розширення Союзу має ґрунтуватися на виконанні критеріїв та адаптації законодавства до стандартів ЄС. Посадовці також визнають, що така модель може викликати спротив з боку інших країн-кандидатів.

Варто зазначити, що чотири дипломати повідомили FT, що велика група країн-членів категорично проти будь-яких кроків, які створюють «дворівневу» систему членства або лазівки в правилах. Ще один високопосадовець ЄС попередив: «Спробуйте нав’язати це державам-членам — і вони ніколи цього не приймуть».

Крім того, співрозмовники видання зазначають, що «полегшена» модель може підірвати позиції інших кандидатів на вступ. Особливі ризики вони бачать для Чорногорії та Албанії, які найближчі до членства за технічними критеріями.

Теги: Європейський Союз євроінтеграція Європа

