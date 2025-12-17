Головна Світ Політика
Угорщина заблокувала заяву ЄС про розширення через Україну

glavcom.ua
Угорщина заблокувала заяву ЄС про розширення через Україну
Угорський уряд виправдовує свою категоричну незгоду з інтеграцією України до ЄС, посилаючись на значні фінансові потреби Києва
Через вето Україна наразі не може розпочати формальні переговори про вступ до ЄС

Угорщина заблокувала щорічну заяву Європейського Союзу про процес розширення блоку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

Уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана не підтримав позитивну оцінку просування України на шляху до євроінтеграції. Данська міністерка у справах Європи Марі Бьєрре зазначила, що інші країни ЄС підтвердили прогрес України у виконанні вимог Брюсселя.

Посадовиця додала, що формулювання в проєкті заяви щодо України були «справедливими і пропорційними». Міністр у справах Європи Німеччини Гунтер Кріхбаум назвав дії Угорщини «дедалі деструктивнішими» і звинуватив Будапешт у блокуванні рішень ЄС.

Вето Угорщини означає, що Україна поки що не може розпочати формальні переговори щодо вступу до ЄС. Водночас тривають неформальні консультації щодо умов членства.

Б'єрре вважає, що Київ зміг би досягти швидкого прогресу, якщо Угорщина зніме своє вето. Крім оцінки України, заява ЄС про розширення містила аналіз просування шести балканських країн, а також Туреччини, Молдови та Грузії.

Згідно з останнім аналізом Єврокомісії, найбільший прогрес у процесі вступу показала Чорногорія – країна може завершити переговори до кінця 2026 року, якщо збережуться нинішні темпи реформ. Для Албанії завершення переговорів прогнозується до кінця 2027 року.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав Україну «чорною дірою», яка поглинає мільярди євро. Фіцо наголосив, що вважає «абсолютно неможливим» для України її членство в ЄС до 1 січня 2027 року, додавши, що для вступу України в ЄС потрібна згода всіх країн-членів. Він стверджує, що деякі великі країни Євросоюзу, які підтримують Київ у війні проти РФ, нібито будуть проти вступу України в ЄС.

Як писала газета FT, у разі укладення мирної угоди Україна може вступити в Європейський Союз до 1 січня 2027 року. Пункт угоди обговорюється на переговорах за участі США та європейських країн. За словами співрозмовників журналістів, такі швидкі терміни фактично змінить весь підхід ЄС до прийняття нових членів.

Теги: Угорщина Європейський Союз євроінтеграція

