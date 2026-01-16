Головна Світ Політика
Україна в ЄС без повного членства? Новий план Брюсселя налякав столиці

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Україна в ЄС без повного членства? Новий план Брюсселя налякав столиці
У столицях ЄС занепокоєні ідеєю «полегшеного» вступу України
фото з відкритих джерел

У Бельгії готують нову модель розширення, але низка країн-членів різко проти

У Євросоюзі обговорюють радикальну реформу правил вступу, яка могла б пришвидшити інтеграцію України, однак ця ідея викликала серйозне занепокоєння в низці столиць країн-членів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Financial Times.

За даними видання, у Брюсселі напрацьовують пропозиції щодо перегляду процедури розширення ЄС. Попередня концепція передбачає, що Україна могла б стати членом Союзу швидше, але з обмеженими повноваженнями, зокрема без права голосу на самітах лідерів і міністерських зустрічах на початковому етапі.

Також обговорюється поетапний доступ Києва до елементів єдиного ринку ЄС, аграрних субсидій та внутрішніх фондів розвитку – за умови досягнення визначених критеріїв після формального вступу.

Це означало б відхід від правил, ухвалених 1993 року, які вимагають повної гармонізації законодавства країни-кандидата з правом ЄС ще до вступу.

Один із високопоставлених дипломатів ЄС, знайомий із дискусіями, пояснив логіку ініціативи:

«Надзвичайні часи вимагають надзвичайних заходів… Ми не підриваємо розширення. Ми розширюємо концепцію розширення».
Він додав: «Правила були написані більше 30 років тому. Вони мають бути більш гнучкими. Це момент, який трапляється раз на покоління».

Однак низка держав-членів і навіть деякі країни-кандидати на вступ висловили різке занепокоєння. За їхніми словами, така модель може підірвати стабільність ЄС, знецінити статус членства та викликати конфлікти всередині Союзу.

Другий дипломат ЄС охарактеризував ініціативу ще суворіше: «Це пастка, розставлена Путіним і Трампом, і ми потрапляємо в неї».

Чотири дипломати повідомили FT, що велика група країн-членів категорично проти будь-яких кроків, які створюють «дворівневу» систему членства або лазівки в правилах. Ще один високопосадовець ЄС попередив: «Спробуйте нав’язати це державам-членам — і вони ніколи цього не приймуть».

Крім того, співрозмовники видання зазначають, що «полегшена» модель може підірвати позиції інших кандидатів на вступ. Особливі ризики вони бачать для Чорногорії та Албанії, які найближчі до членства за технічними критеріями.

Також виникає питання, чи запропонують подібну схему іншим державам, які роками не просуваються в переговорах з ЄС.

Раніше Європейський Союз оголосив про зниження граничної ціни на російську нафту з 1 лютого – до $44,1 за барель (раніше $47,6). Механізм «стелі цін» дозволяє компаніям із ЄС та G7 перевозити й страхувати російську нафту лише за умови продажу нижче встановленого ліміту. Мета: обмежити валютні доходи РФ і послабити її спроможність фінансувати війну проти України.

Теги: Брюссель Європа євроінтеграція

Політика
Україна в ЄС без повного членства? Новий план Брюсселя налякав столиці
