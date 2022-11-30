Єврокомісія відклала виплату Будапешту бюджетної допомоги

До 19 листопада Будапешт мав провести 17 реформ

Європейська Комісія визнала недостатніми зусилля Угорщини у запровадженні необхідних реформ, тому знову відклала виплату для Будапешту бюджетної допомоги для відновлення після пандемії коронавірусу в обсязі 5,7 млрд євро. Відповідна заява оприлюднена сьогодні на сайті Єврокомісії.

«Європейська Комісія сьогодні представила свою оцінку в рамках в рамках процедури обумовленості для Угорщини. Єврокомісія дійшла висновку, що незважаючи на кроки, які були здійснені, все ще існує ризик для бюджету ЄС», – йдеться у повідомленні.

Як зазначає Єврокомісія, Угорщина вже здійснила або продовжує здійснювати важливі реформи, але при цьому вона все ще не змогла «адекватно» виконати ключові положення тих 17 корегувальних заходів, що були погоджені між Єврокомісією та Урядом Угорщини в рамках механізму обумовленості, і які мали були виконані до граничного терміну, що припадає на 19 листопада. Це, зокрема, стосується ефективності щойно створеного органу з забезпечення доброчесності та запроваджених судових процедур щодо перегляду рішень органів прокуратури.

У результаті, як Єврокомісія попередньо оголошувала у своєму попередньому рішенні у цій справі від 18 вересня, було ухвалено рішення призупинити виплати на 65 відсотків за трьома програмами ЄС з регіонального розвитку, що становить 7,5 млрд євро.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 18 листопада знову виступив проти плану Європейської комісії з надання Україні допомоги у розмірі €18 млрд на 2023 рік і запропонував альтернативу у вигляді двосторонніх угод.