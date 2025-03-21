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Трамп анонсував новий винищувач, який «не має аналогів у світі»

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Трамп анонсував новий винищувач, який «не має аналогів у світі»
Дональд Трамп провів брифінг з міністром оборони Гегсетом в Білому домі
фото: Reuters

Президент США стверджує, що експериментальна модель «налітала» вже п’ять років

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати працюють над створенням винищувача шостого покоління F-47. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на брифінг Трампа з міністром оборони США Пітом Гегсетом.

За словами Трампа, новий винищував «не має аналогів у світі» за швидкістю та маневреністю, а його експериментальна версія «таємно здійснювала польоти протягом п’яти років».

«F-47 буде найдосконалішим, найпотужнішим і найсмертоноснішим літаком, коли-небудь створеним», – запевнив Трамп.

Раніше «Главком» повідомляв, що президент США до свого кабінету у Білому домі журналістку Fox News і показав їй червону кнопку на своєму столі. «Всі думають, що кнопка пов'язана з ядерною зброєю. Вони думаю, що якщо я її натисну, то світу наступить кінець», – пояснив Трамп. Проте, як з’ясувалося, насправді це просто кнопка виклику офіціанта.

Також стало відомо, що під час розмови Трампа з кремлівським ватажком Путіним 18 березня вони нібито обговорювали можливість проведення серії хокейних ігор між гравцями США та РФ. Національна хокейна ліга одразу відреагувала і нагадала, що засуджує вторгнення Росії в Україну.

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Теги: США Дональд Трамп винищувач

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