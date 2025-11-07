Трамп хоче зберегти Будапешт як можливий майданчик для зустрічі з Путіним

Трамп: Якщо вона (зустріч з Путіним – «Главком») відбудеться, я б хотів, щоб це сталося саме тут – у Будапешті

Дональд Трамп знову повторив, що зустріч з Путіним не відбулася, оскільки росіяни не хочуть зупинятися, але на думку президента США, РФ припинить бойові дії

Під час зустрічі з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би залишити Будапешт як можливий майданчик для майбутньої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, пише «Главком».

На запитання журналіста, чи може цього року відбутися мирна зустріч у столиці Угорщини, Трамп уточнив: «Ви маєте на увазі зустріч із президентом Путіним? І ви маєте на увазі – в Угорщині? Так, я хотів би провести її саме в Будапешті. Тоді я не став організовувати зустріч, бо не вважав, що вона принесе щось значуще. Але якщо вона відбудеться, я б хотів, щоб це сталося саме тут – у Будапешті. Це було б добре».

Відповідаючи на запитання про головну розбіжність із російською стороною, що поки заважає проведенню саміту, Трамп сказав: «Основна проблема в тому, що вони просто ще не хочуть зупинятися. Але, думаю, вони це зроблять».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп привітав у Білому домі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. «Великий лідер», – сказав Трамп про Орбана. Вони мають провести двосторонній обід.

Як повідомлялося, угорський прем’єр Віктор Орбан під час візиту до Білого дому спробує переконати президента США Дональда Трампа провести зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. На думку його радників, візит Трампа зміцнить роль Орбана як державного діяча і додасть енергії його консервативній базі.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що негативно ставиться до зустрічі угорського прем’єра Віктора Орбана та американського лідера Дональда Трампа.

Крім того, президент США Дональд Трамп висловив думку, що Угорщина не повинна зазнавати вторинних санкцій за купівлю нафти в Росії, на відміну від інших європейських країн. За його словами, Угорщині «дуже складно» «отримувати нафту і газ з інших регіонів».

«Це велика країна, але вона не має виходу до моря, у неї немає портів. Тому вона має складну проблему», – заявив Трамп журналістам перед двостороннім обідом з Орбаном.