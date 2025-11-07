Головна Світ Політика
search button user button menu button

Bloomberg: Україна веде «позитивні» переговори зі США щодо ракет «Томагавк»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Bloomberg: Україна веде «позитивні» переговори зі США щодо ракет «Томагавк»
Україна веде «позитивні» переговори зі США щодо ракет «Томагавк»
фото з відкритих джерел

Путін раніше назвав «спробою ескалації» розмови про можливість поставок ракет Tomahawk Україні

Посол України в США Ольга Стефанішина прокоментувала для Bloomberg News потенційну поставку ракет «Томагавк» США для України, пише «Главком».

За словами Стефанішиної, Україна веде «позитивні» переговори зі Сполученими Штатами щодо купівлі ракет «Томагавк» та іншої зброї великої дальності.

Раніше повідомлялось, що Пентагон дав Білому дому зелене світло на постачання Україні ракет великої дальності «Томагавк» після оцінки, що це не матиме негативного впливу на запаси США. Остаточне рішення про передачу має ухвалити американський президент. 

Згодом президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що наразі не розглядає питання про передачу Україні крилатих ракет Tomahawk. 

До слова, аналітики ISW вважають, що погрози Кремля військовою відповіддю на можливе надання Україні ракет Tomahawk зі США є продовженням його давньої риторики, спрямованої на переконання Заходу в нібито неминучій перемозі Росії через її військову «перевагу».

Фахівці зазначають, що Москва постійно намагається подати війну як виграшну для себе, ігноруючи реальність – російські війська досягають лише незначного виснажливого просування ціною великих втрат. На думку експертів, Росія навряд чи зможе досягти своїх стратегічних цілей в Україні як у короткостроковій, так і в середньостроковій перспективі.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін назвав «спробою ескалації» розмови про можливість поставок ракет Tomahawk Україні. 

Путін додав, що «відповідь у разі нанесення ударів Tomahawk по території Росії буде серйозною, якщо не сказати приголомшливою».

Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що «кожен союзник сам вирішує, який тип зброї він хоче поставити Україні». За його словами, Україна має право завдавати ударів по території Росії з метою самооборони.

Читайте також:

Теги: путін Дональд Трамп переговори Tomahawk Ольга Стефанішина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Посадовці Білого дому стверджують, що Трамп мало приділяє мало уваги питанням, які найбільше хвилюють виборців
Соратники Трампа назвали причину поразки республіканців на місцевих виборах
Вчора, 06:20
ЗМІ пише, що американський президент досі не ухвалив фінального рішення щодо операцій у Венесуелі
Адміністрація Трампа розглядає три варіанти операцій у Венесуелі: деталі від NYT
5 листопада, 06:34
Reuters: США готуються до можливих підземних ядерних випробувань
Reuters: США готуються до можливих підземних ядерних випробувань
1 листопада, 04:44
Міністр оборони Італії зробив різку заяву про окуповані території України
Міністр оборони Італії зробив різку заяву про окуповані території України
30 жовтня, 01:57
Ексспікер Мороз: сигнал про війну я отримав ще у 2012 році
Ексспікер Мороз розказав, як у 2012 році він отримав сигнал про те, що буде війна
29 жовтня, 16:53
Окупанти атакували Харківщину
Атака на Одещину та Харківщину, вибухи у Росії, Трамп у Південній Кореї: головне за ніч
29 жовтня, 05:54
Зеленський: Питання територій дуже делікатне... і справді найскладніше питання
Ми маємо зупинитися там, де ми зараз є: Зеленський підтримав позицію Трампа
18 жовтня, 00:36
Трамп: Я дуже розчарований, тому що у мене з Володимиром Путіним були дуже хороші стосунки. Напевно, вони залишаються такими й досі
Нові заяви Трампа, удар по Дніпропетровщині: головне за ніч
15 жовтня, 05:36
Путін має двох синів
Таємні діти Путіна та Кабаєвої. Нові подробиці (фото)
7 жовтня, 18:58

Політика

Візит в Україну відкрив мені очі – посол США при НАТО
Візит в Україну відкрив мені очі – посол США при НАТО
Трамп заявив, що розмовляв з Путіним та Сі про денуклеаризацію
Трамп заявив, що розмовляв з Путіним та Сі про денуклеаризацію
Bloomberg: Україна веде «позитивні» переговори зі США щодо ракет «Томагавк»
Bloomberg: Україна веде «позитивні» переговори зі США щодо ракет «Томагавк»
Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні
Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні
Вбивство чиновника у Мексиці: стрільцем виявився 17-річний юнак
Вбивство чиновника у Мексиці: стрільцем виявився 17-річний юнак
Ненсі Пелосі йде у відставку з Конгресу США після 40-річної кар'єри
Ненсі Пелосі йде у відставку з Конгресу США після 40-річної кар'єри

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua