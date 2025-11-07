Bloomberg: Україна веде «позитивні» переговори зі США щодо ракет «Томагавк»

Путін раніше назвав «спробою ескалації» розмови про можливість поставок ракет Tomahawk Україні

Посол України в США Ольга Стефанішина прокоментувала для Bloomberg News потенційну поставку ракет «Томагавк» США для України, пише «Главком».

За словами Стефанішиної, Україна веде «позитивні» переговори зі Сполученими Штатами щодо купівлі ракет «Томагавк» та іншої зброї великої дальності.

Раніше повідомлялось, що Пентагон дав Білому дому зелене світло на постачання Україні ракет великої дальності «Томагавк» після оцінки, що це не матиме негативного впливу на запаси США. Остаточне рішення про передачу має ухвалити американський президент.

Згодом президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що наразі не розглядає питання про передачу Україні крилатих ракет Tomahawk.

До слова, аналітики ISW вважають, що погрози Кремля військовою відповіддю на можливе надання Україні ракет Tomahawk зі США є продовженням його давньої риторики, спрямованої на переконання Заходу в нібито неминучій перемозі Росії через її військову «перевагу».

Фахівці зазначають, що Москва постійно намагається подати війну як виграшну для себе, ігноруючи реальність – російські війська досягають лише незначного виснажливого просування ціною великих втрат. На думку експертів, Росія навряд чи зможе досягти своїх стратегічних цілей в Україні як у короткостроковій, так і в середньостроковій перспективі.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін назвав «спробою ескалації» розмови про можливість поставок ракет Tomahawk Україні.

Путін додав, що «відповідь у разі нанесення ударів Tomahawk по території Росії буде серйозною, якщо не сказати приголомшливою».

Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що «кожен союзник сам вирішує, який тип зброї він хоче поставити Україні». За його словами, Україна має право завдавати ударів по території Росії з метою самооборони.