Орбан: Угорщина отримала виняток із санкцій США проти російської нафти

Орбан: Ми отримали загальне звільнення від санкцій щодо нафтопроводу «Дружба» та газопроводу «Турецький потік»

Віктор Орбан зазначив, що в Угорщині збережеться найнижча вартість енергії серед європейських країн

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що за результатами його переговорів із Дональдом Трампом Будапешт домігся виключення країни з-під дії американських санкційних обмежень, які стосуються імпорту енергоносіїв із Росії, передає «Главком».

Глава угорського уряду зазначив, що між стратегічними інтересами Угорщини та США немає розбіжностей чи суперечностей. Проте існує значна кількість збігів в інтересах обох держав, а також були питання, які вимагали врегулювання. Цим темам було присвячено тривалу розмову.

Орбан підкреслив, що найважливішим досягненням стало забезпечення низьких рахунків для угорців. Таким чином, в Угорщині збережеться найнижча вартість енергії серед європейських країн. Для цього були створені всі необхідні умови, що, за його словами, конкретно означає повне звільнення від санкцій у контексті використання газогону через Туреччину та нафтопроводу «Дружба».

«Главком» писав, президент США Дональд Трамп висловив думку, що Угорщина не повинна зазнавати вторинних санкцій за купівлю нафти в Росії, на відміну від інших європейських країн. За його словами, Угорщині «дуже складно» «отримувати нафту і газ з інших регіонів».

«Це велика країна, але вона не має виходу до моря, у неї немає портів. Тому вона має складну проблему», – заявив Трамп журналістам перед двостороннім обідом з Орбаном.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп привітав у Білому домі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. «Великий лідер», – сказав Трамп про Орбана. Вони мають провести двосторонній обід.

Як повідомлялося, угорський прем’єр Віктор Орбан під час візиту до Білого дому спробує переконати президента США Дональда Трампа провести зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. На думку його радників, візит Трампа зміцнить роль Орбана як державного діяча і додасть енергії його консервативній базі.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що негативно ставиться до зустрічі угорського прем’єра Віктора Орбана та американського лідера Дональда Трампа.