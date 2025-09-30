Європейський Союз готовий відкрити перший переговорний кластер з Україною, але є нюанс

Особливо важливою є боротьба з корупцією, яку Кос визначила як ключову реформу для України на шляху до ЄС

Єврокомісарка з розширення Марта Кос заявила, що Європейський Союз готовий відкрити перший переговорний кластер з Україною, проте для цього необхідна підтримка всіх 27 країн-членів ЄС. Однак Угорщина виступає проти членства України в ЄС через занепокоєння щодо угорської меншини в Україні, що є однією з причин блокування переговорів. Про це вона розповіла в інтерв'ю «Суспільному» , пише «Главком».

Марта Кос підкреслила, що Україна швидко пройшла процес скринінгу, опрацювавши понад 100 000 сторінок європейського законодавства. Процес відкриття переговорних кластерів базується на заслугах, і Україна не залишатиметься позаду, якщо продовжить здійснювати реформи.

Водночас вона наголосила, що найкращим способом вирішення проблеми євроінтеграції є швидке відкриття першого кластеру, що дозволить обговорити всі занепокоєння Угорщини.

«Найкращий спосіб розв’язати цю проблему саме процес євроінтеграції. Чим швидше Угорщина дозволить нам відкрити кластер 1, тим швидше ми зможемо обговорити всі їхні занепокоєння. Я вважаю, що це водночас і найкраща відповідь панові Орбану», – каже вона.

Особливо важливою є боротьба з корупцією, яку Кос визначила як ключову реформу для України на шляху до ЄС. Єврокомісарка зазначила, що стабільна економіка та законодавство, яке приваблює іноземні інвестиції, є важливими для відновлення країни.

«Важливо, щоб у вас була стабільна економіка та законодавство, яке приваблюватиме інвестиції, зокрема з-за кордону. Це надзвичайно важливо для відбудови країни. Якщо у вас не буде сильних і незалежних антикорупційних інституцій, іноземні інвестори не прийдуть, бо вважатимуть свої інвестиції небезпечними. Без таких інституцій багато грошей може бути втрачено», – сказала Марта Кос.

Проте, без сильних і незалежних антикорупційних інституцій, іноземні інвестори не будуть зацікавлені в Україні, оскільки вважатимуть свої інвестиції небезпечними. Вона додала, що для ефективної боротьби з корупцією потрібно працювати не тільки з законодавством, а й з громадянським суспільством.

Нагадаємо, запуск переговорних кластерів щодо вступу України до Європейського Союзу, ймовірно, буде відкладено щонайменше до квітня 2026 року, коли в Угорщині відбудуться парламентські вибори.

До слова, Європейська комісія привітала план глави Євроради Антоніу Кошти, за яким можна буде обійти вето Угорщини та продовжити процес вступу України та Молдови до ЄС.