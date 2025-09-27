Україна виконала усі необхідні передумови для офіційного початку переговорів про членство, але Угорщина блокує відкриття першого переговорного кластера

Запуск переговорних кластерів щодо вступу України до Європейського Союзу, ймовірно, буде відкладено щонайменше до квітня 2026 року, коли в Угорщині відбудуться парламентські вибори. Про це повідомляє Deutsche Welle, посилаючись на високопоставлених європейських чиновників, передає «Главком».

Попри те, що Київ виконав усі необхідні передумови для офіційного початку переговорів про членство, саме Угорщина блокує відкриття першого переговорного кластера. Як зазначив анонімний єврочиновник, подолати вето Угорщини наразі неможливо, оскільки рішення про старт переговорних кластерів з країною-кандидатом вимагає одностайної згоди всіх держав-членів.

Співрозмовник DW підтвердив, що в ЄС обговорювалася ідея переходу до голосування кваліфікованою більшістю, але ця ініціатива так і залишилася нереалізованою.

Інший представник європейських інституцій підтвердив, що держави-члени та інституції ЄС шукали юридичні механізми для обходу вето, але ці дискусії не дали результатів. Це свідчить про те, що переговори про розширення є насамперед політичним рішенням, хоча формально процес має ґрунтуватися на заслугах країни-кандидата. При цьому, чиновник ще раз наголосив, що Україна виконала всі вимоги для відкриття першого кластера.

Єдиним «практичним виходом» у поточній ситуації, на думку джерел, є проведення всієї технічної підготовки заздалегідь. Це дозволить оперативно запустити переговорний процес одразу після зміни влади в Угорщині або після усунення блокування.

Чиновник також підтвердив, що 29 вересня відбудеться фінальна технічна сесія з Україною щодо скринінгу –оцінки відповідності українського законодавства нормам ЄС. Він підсумував: «Якби не вето Угорщини, ми могли б дуже швидко розпочати відкриття першого і наступних кластерів».

Нагадаємо, Угорщина не підтримає жодного рішення Європейського Союзу, яке суперечить її інтересам або затримує мирне врегулювання в Україні. Європейський Союз розглядає можливість відмовитися від принципу одностайності при ухваленні рішень у зовнішній політиці. Це пов'язано з постійними ветами Угорщини на рішення, що стосуються України.