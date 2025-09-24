Головна Світ Політика
Білий дім опублікував спільне фото Трампа і Зеленського після переговорів

Ростислав Вонс
Білий дім опублікував спільне фото Трампа і Зеленського після переговорів
Зеленський розповів, що його відносини з американським президентом покращилися
фото: Білий дім

Білий дім процитував слова американського президента, назвавши Зеленського хороброю людиною

Білий дім опублікував на офіційному акаунті в X фото з зустрічі президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським 23 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис адміністрації Трампа.

У дописі американська адміністрація процитувала слова Трампа про українського президента. «Він хоробрий чоловік, і він веде запеклу боротьбу», – вказано в повідомленні.

Білий дім опублікував спільне фото Трампа і Зеленського після переговорів фото 1

Після переговорів з Трампом в Нью-Йорку Зеленський дав інтерв'ю телеканалу Fox News, у якому розповів про покращення відносин між президентами США і України. За його словами, це повʼязано з більш частими телефонними розмовами та брехнею диктатора Путіна. 

Нагадаємо, Трамп стверджує, що, проаналізувавши військову та економічну ситуацію в обох країнах, він дійшов висновку, що Україна має потенціал для боротьби та повернення всіх своїх початкових територій. Він підкреслив, що для цього необхідні «час, терпіння і фінансова підтримка» з боку Європи та НАТО.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський повідомив, що американський лідер Дональд Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після завершення війни.

До слова, після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Україна може відвоювати не тільки свої території, а й піти далі, різко знизився індекс Мосбіржі.

