Ексгенсек НАТО розповів, як заборонив підлеглим насміхатися з Трампа у 2016 році

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Ексгенсек НАТО розповів, як заборонив підлеглим насміхатися з Трампа у 2016 році
Єнс Столтенберг і Дональд Трамп у 2018 році
фото: EPA/UPG

Столтенберг зізнався, що він та багато його колег у НАТО очікували перемоги Гілларі Клінтон на виборах 2016 року

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що після обрання Дональда Трампа президентом США у 2016 році для нього було важливо встановити з ним конструктивні відносини. Про це йдеться у його мемуарах On My Watch («У мій час»), передає «Главком» з посиланням на «Європейську правду».

Столтенберг зізнався, що він та багато його колег у НАТО очікували перемоги Гілларі Клінтон на виборах 2016 року, тож результат голосування став для нього несподіваним. Водночас він наголошує, що вважав своїм обов’язком підтвердити ключову роль Сполучених Штатів в Альянсі та якнайшвидше вибудувати ефективну співпрацю з Трампом.

«Всередині організації також була необхідна самодисципліна. Я чітко дав зрозуміти, що стогони роздратування на внутрішніх нарадах неприйнятні. Ніякого закочування очей від твітів чи публічних виступів Трампа, ніякого глузливого сміху над відео з ним, ніяких жартів про гольф чи його поведінку», – написав колишній генсек НАТО.

Столтенберг пояснив це тим, що про висміювання Трампа в Альянсі неодмінно дізнались би у Вашингтоні, й наслідки цього «будуть згубними». «Ми збиралися працювати з президентом Трампом. Нашим обов'язком було намагатися забезпечити, щоб його погляд на НАТО еволюціонував, а відносини США з європейськими союзниками залишалися міцними», – йдеться в мемуарах.

Раніше колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у своїх мемуарах розкрив деталі одного з найважчих рішень під час свого перебування на посаді – відмови закрити небо над Україною на прохання президента Володимира Зеленського у 2022 році.

