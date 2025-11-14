Головна Країна Політика
Уночі Україна успішно застосувала «Довгі Нептуни» по території РФ 

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Уночі Україна успішно застосувала «Довгі Нептуни» по території РФ 
Саратов уночі потрапив під атаку. Місцеві пабліки повідомляли про удари БпЛА
фото: скриншот з відео

Зеленський доручив дипломатам максимально інформувати партнерів про російські атаки

Сьогодні, 14 листопада, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського та кілька доповідей командувача Повітряних сил Анатолія Кривоножка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Перше: спрацювали наші «Петріоти» та ще деякі інші системи, і є за цю ніч знешкодження 14 російських ракет. Зокрема збиті дві аеробалістичні та шість балістичних російських ракет. І ми будемо надалі зміцнювати цей компонент нашої ППО – системами, що здатні збивати балістику», – наголосив президент.

Також Зеленський доручив дипломатам максимально інформувати партнерів про російські атаки, характер цих атак, вибрані мішені. «Росія продовжує терор проти українських міст, саме проти мирної інфраструктури, і ключовими мішенями для Росії цієї ночі були житлові райони в Києві та енергетичні об’єкти», – сказав він.

«Третє: цієї ночі наші воїни успішно застосували «Довгі Нептуни» по визначених цілях на російській території, і це наша цілком справедлива відповідь на триваючий російський терор. Українські ракети фактично щомісяця дають більш відчутні й точні результати. Дякую кожному, хто працює на нашу ракетну програму і дає Україні цю влучність і далекобійність. Слава Україні!», – підсумував президент.



Нагадаємо, уночі по російському Саратову було здійснено атаку. За даними місцевих пабліків, під удари потрапив нафтопереробний завод.

До слова, у ніч на 14 листопада в Новоросійську під час атаки була пошкоджена нафтобаза на перевантажувальному комплексі «Шесхарис». Окрім того, були пошкоджені й берегові споруди.

