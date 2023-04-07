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Макрон під час зустрічі із Сі Цзіньпіном порушив етикет (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Макрон під час зустрічі із Сі Цзіньпіном порушив етикет (фото)
https://twitter.com/EmmanuelMacron

Президенту Франції дорікнули за некоректну позу під час фотографування із Сі Цзіньпіном, і за те, як він сидів на стільці під час перемовин

Президент Франції Еммануель Макрон порушив етикет під час фотографування з головою КНР Сі Цзіньпіном у Китаї. На це звернули увагу колишній депутат Європарламенту та лідер руху «Патріоти» Флоріан Філіппо. Французький лідер, який став об'єктом обговорення, опублікував на своїй сторінці в Twitter.

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Позуючи фотографам поруч із Сі, Макрон прибрав руку в кишеню штанів. Однак після прохання він витяг долоню. Філіппо розмістив у своєму Twitter-акаунті відео, на якому знято цей момент.

Політик назвав цей інцидент «новим моторошним приниженням» для Макрона. «Цей візит дедалі більше нагадує катастрофу!» - заявив Філіппо у підписі до ролика.

Лідер французької партії «Народний республіканський союз» Франсуа Асселіно висміяв незручну позу президента країни Еммануеля Макрона під час зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн.

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«Макрон і фон дер Ляйєн сиділи на офісних стільцях із коліщатками, надто низькими й незручними – їм не було куди подіти ноги», – написав політик, супроводивши публікацію фотографіями французького лідера, що сидить за столом. Він додав, що позу Макрона можна описати словосполученням «китайське катування».

Нагадаємо, президент Франції прибув із державним візитом до Пекіна 5 квітня, де зустрівся з головою КНР. За підсумками переговорів Сі Цзіньпін заявив, що Пекін і Париж мають намір взаємно підтримувати один одного та оптимізувати глобальне управління спільно.

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Теги: депутат Париж партії Еммануель Макрон президент відео Сі Цзіньпін

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