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Жителі підмосковного селища виявили таємне поховання «вагнерівців»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Жителі підмосковного селища виявили таємне поховання «вагнерівців»
Могили «вагнерівців» оформлені в одному стилі
фото з відкритих джерел

«Вагнерівці» переправляють тіла своїх загиблих в Україні за допомогою далекобійників у вантажівках

Під Москвою місцеві мешканці виявили таємне поховання «вагнерівців», яких з України вивозять далекобійники. Про це розповів український блогер, полковник Збройних сил України Анатолій Штефан, інформацію також підтверджують і російські ЗМІ.

Так, в одній із соцмереж жінка на ім’я Анна Соколова розповіла, що поховання 22 загиблих «вагнерівців» знайшли жителі селища Фрянове (міський округ Щелково Московської області). За їхніми словами, свіжі могили були біля цвинтаря села Маврине.

Жителі підмосковного селища виявили таємне поховання «вагнерівців» фото 1

«Вони були оформлені в одному стилі – з вінком-триколором і вінком з емблемою, схожою на «Вагнер», а посередині хрест. За словами представників цвинтарної адміністрації, тут упокоїлися "добровольці спецоперації", – йдеться у повідомленні.

Пропагандистські ЗМІ також повідомляють, що «вагнерівці» переправляють тіла своїх загиблих в Україні за допомогою далекобійників у вантажівках. 

Жителі підмосковного селища виявили таємне поховання «вагнерівців» фото 2

Так, на одній із російських бірж було опубліковано таке замовлення: «Вага – 6 тонн, об'єм 82 кубометри. Вантаж 200».

Вантаж потрібно було забрати у Ростовській області та відвезти до Балашихи. За це платять 60 тисяч рублів і водію обов’язково треба мати рефрижератор. Зазначається, що замовником послуги є ПВК «Вагнер».

Розмістила замовлення ростовська фірма «Дисавтотранс», яка спеціалізується на вантажоперевезеннях. Але це лише посередник – замовлення компанія отримує від третьої особи, а потім розміщує на біржі.

У компанії стверджують, що цинкові вантажі з'являються майже кожен день. Приймати вантаж потрібно зі складу, розвантажувати на склад.

За даними журналістів, вантаж їде без супроводу, але на постах проблем не повинно бути – дають супровідні документи з моргу.

«Взагалі, це, напевно, якесь оборонне замовлення. Це «вагнерівці», – заявили в організації.

Нагадаємо, цвинтар, який використовує для поховань російська ПВК «Вагнера», яка воює в Україні, стрімко зріс у розмірах за останні кілька місяців.

 

Теги: хрест полковник блогер поховання послуги жінка документи добровольці

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